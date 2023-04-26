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Аллегри получит безумные отступные от "Ювентуса": кто станет новым тренером "старой синьоры"

26 апреля 2023 18:13
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Аллегри получит безумные отступные от Ювентуса — кто станет новым тренером старой синьоры
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Фото: Reuters/CIRO DE LUCA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

В европейских СМИ все чаще появляется информация, что туринский "Ювентус" готовит смену наставника команды. Главным кандидатом на должность нового энтренадора "старой синьоры" называют Зинедина Зидана. Впрочем, увольнение итальянского специалиста ради назначения француза обойдется боссам туринцев в кругленькую сумму.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

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Цена вопроса — миллионы евро

По сообщению журналистов, руководству "Ювентуса" придется заплатить Массимилиано Аллегри 18 миллионов евро отступных в случае увольнения.

Зидан
Легендарный французский экс-футболист Зинедин Зидан. Фото: Reuters/HANDOUT

В то же время Зинедин Зидан вроде бы готов возобновить тренерскую деятельность и своим приоритетом считает именно итальянский гранд. Не станет преградой для легендарного француза и тот факт, что "старая синьора" рискует не сыграть в следующем розыгрыше ЛЧ из-за дела о финансовых махинациях.

Контракт Аллегри с "Ювентусом" действует до 2025 года.

В последний раз Зидан тренировал в мае 2021-го, после чего взял творческую паузу, которая продолжается до сих пор. 

Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино требует купить летом результативного нападающего.

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