Реал хоче Алонсо тренером, але він вимагає топгравця

Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Мадридський "Реал" хоче запросити на роботу нинішнього тренера німецького "Баєра" Хабі Алонсо. Проте, іспанець вже ставить умови.

Наставник леверкузенського клубу вимагає від "Реала" підписати нинішнього гравця "Баєра" Флоріана Вірца, пише El Gol Digital.

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Ця вимога — своєрідний ультиматум Хабі Алонсо для мадридського клубу. І необхідна умова для його переходу до команди Флорентіно Переса.

Хабі Алонсо та "Реал"

У ЗМІ зазначають, що підписання Вірца — це непроста задача. Причина — його вартість.

Тому в "Реалі" можуть розглянути варіант із продажем бразильського вінгера Вінісіуса Жуніора, яким продовжують цікавитись клуби з Саудівської Аравії.

Флоріан Вірц цього сезону зіграв за німецький клуб 39 матчів, у яких забив 15 м'ячів та віддав 13 гольових передач.

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