Реал хочет Алонсо тренером, но он требует топ-игрока

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Мадридский "Реал" хочет пригласить на работу нынешнего тренера немецкого "Байера" Хаби Алонсо. Тем не менее испанец уже ставит условия.

Наставник леверкузенского клуба требует от "Реала" подписать нынешнего игрока "Байера" Флориана Вирца, пишет El Gol Digital.

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Это требование - своеобразный ультиматум Хаби Алонсо для мадридского клуба. И необходимое условие для его перехода в команду Флорентино Переса.

Хаби Алонсо и "Реал"

В СМИ отмечают, что подписание Вирца — это непростая задача. Причина — его стоимость.

Поэтому в "Реале" могут рассмотреть вариант с продажей бразильского вингера Винисиуса Жуниора, которым продолжают интересоваться клубы из Саудовской Аравии.

Флориан Вирц в этом сезоне сыграл за немецкий клуб 39 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 голевых передач.

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