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Американка Сондерс здивувала новим яскравим виглядом на Олімпіаді-2024

8 серпня 2024 14:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Найкращий образ Олімпіади-2024 — американка Сондерс здивувала та налякала глядачів
Рейвен Сондерс під час Олімпіади у Парижі. Фото: Reuters/Dylan Martinez
Валерій Ковалевич - Редактор

У рамках одного з турнірів з легкої атлетики на Олімпіаді-2024 відбулася кваліфікація зі штовхання ядра серед жінок. Поява на полі американської спортсменки Рейвен Сондерс спричинила фурор на трибунах.

Сондерс є однією з неординарних учасниць Олімпіади в Парижі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Рейвен Сондерс успішно кваліфікувалася у фінал жіночого олімпійського турніру зі штовхання ядра. Проте американська легкоатлетка запам'яталася не лише завдяки спортивним результатам. Багато вболівальників чекали на її вихід на поле, щоб побачити новий незвичайний образ спортсменки.

Рейвен Сондерс
Попередній образ Рейвен Сондерс. Фото: instagram.com/giveme1shot__/

Як виглядала Сондерс

Американка не обдурила очікувань вболівальників. Вона з'явилася на полі в балаклаві, поверх якої вдягла темні окуляри. Образ спортсменки, яка називає себе "Халком", довершила різнокольорова зачіска.

Сондерс вийшла у фінал із четвертого місця. Віцечемпіонка Олімпіади в Токіо боротиметься за медаль у п'ятницю, 9 серпня.

Олімпіада-2024.

Легка атлетика. Штовхання ядра. Жінки. Кваліфікація.

  1. Й.Огунлейє (Німеччина) — 19,24 м
  2. Д.Шільдер (Нідерланди) — 18,92 м
  3. Л.Ц.Гун (Китай) — 18,78 м
  4. Р.Сондерс (США) — 18,62 м
  5. Ф.Роос (Швеція) — 18,17 м.

Окрім спортивних досягнень, спортсменка зі США відома як активістка, відкрита лесбіянка, яка виступає проти придушення народів, расової дискримінації та порушень психічного здоров'я.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Легка атлетика ядро

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