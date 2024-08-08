Лучший образ Олимпиады-2024 — американка Сондерс удивила и напугала зрителей

Рэйвен Сондерс во время Олимпиады в Париже. Фото: Reuters/Dylan Martinez

В рамках одного из турнира по легкой атлетике на Олимпиаде-2024 состоялась квалификация по толканию ядра среди женщин. Появление на поле американской спортсменки Рэйвен Сондерс вызвало фурор на трибунах.

Сондерс является одной из самых неординарных участниц Олимпиады в Париже, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Рэйвен Сондерс успешно квалифицировалась в финал женского олимпийского турнира по толканию ядра. Однако американская легкоатлетка запомнилась не только благодаря спортивным результатам. Многие болельщики ждали ее выход на поле, чтобы увидеть новый необычный образ спортсменки.

Предыдущий образ Рэйвен Сондерс. Фото: instagram.com/giveme1shot__/

Как выглядела Сондерс

Американка не обманула ожиданий болельщиков. Она появилась на поле в балаклаве, поверх которой надела темные очки. Образ спортсменки, которая называет себя "Халк", довершила разноцветная прическа.

Сондерс вышла в финал с четвертого места. Вице-чемпионка Олимпиады в Токио будет сражаться за медаль в пятницу, 9 августа.

Олимпиада-2024.

Легкая атлетика. Толкание ядра. Женщины. Квалификация.

Й.Огунлейе (Германия) — 19,24 м Д.Шильдер (Нидерланды) — 18,92 м Л.Ц.Гун (Китай) — 18,78 м Р.Сондерс (США) — 18,62 м Ф.Роос (Швеция) — 18,17 м.

Помимо спортивных достижений, спортсменка из США известна, как активистка, открытая лесбиянка, выступающая против угнетения народов, расовой дискриминации и нарушений психического здоровья.

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец.

Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер.

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения.

Мирового рекордсмена экстренно госпитализировали прямо во время турнира на Олимпиаде-2024.

Известная спортсменка сделала предложение своему возлюбленному на Олимпиаде-2024.