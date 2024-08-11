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Американки обіграли Францію у баскетбольному фіналі, США випередили Китай у медальному заліку

11 серпня 2024 18:50
Валерій Ковалевич - Редактор
США обійшли Китай у медальному заліку Олімпіади-2024 завдяки перемозі над Францією
Ейджа Вілсон та Марін Фоту. Фото: Reuters/Brian Snyder
Валерій Ковалевич - Редактор

Олімпійські ігри у Парижі завершилися драматичним фіналом у жіночому баскетболі. Збірна США не без проблем обіграла Францію з перевагою всього в один бал.

Під час поєдинку француженки вигравали у суперниць десять балів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Еммануель Макрон
Еммануель Макрон із дружиною на фінальному матчі. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Як грали США та Франція

Суперниці довго синхронно набирали очки, хоча у третій половині поєдинку перевага підопічних Жана-Еме Тупана досягла десяти балів. Проте американки швидко скоротили відставання та вийшли вперед. До кінця матчу вже француженкам доводилося наздоганяти суперниць.

Леброн Джеймс та Едріс Адебайо
Леброн Джеймс та Едріс Адебайо відвідали фінал. Фото: Reuters/Bam Adebayo

Наприкінці поєдинку Марін Фоту замість триочкового кидка не влучила у кошик, а на останніх секундах Габі Вільямс зробила ще одну спробу закинути м'яч здалеку. Вона потрапила до сітки, але перед цим заступила за лінію. Замість трьох очок француженки здобули +2 бали. Американки перемогли з перевагою лише в одне очко.

Завдяки цьому "золоту" США випередили Китай у медальному заліку Олімпіади-2024. У команди із США 40 золотих медалей.

Олімпіада-2024.

Олімпійські ігри Баскетбол. Фінал. Жінки.

Франція — США — 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22).

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США Франція спорт Олімпійські ігри Баскетбол Олімпіада-2024

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