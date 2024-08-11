США обійшли Китай у медальному заліку Олімпіади-2024 завдяки перемозі над Францією

Ейджа Вілсон та Марін Фоту. Фото: Reuters/Brian Snyder

Олімпійські ігри у Парижі завершилися драматичним фіналом у жіночому баскетболі. Збірна США не без проблем обіграла Францію з перевагою всього в один бал.

Під час поєдинку француженки вигравали у суперниць десять балів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Фінал жіночого баскетбольного олімпійського турніру порадував глядачів драматичним розвитком подій. Американська команда провела свій найнапруженіший поєдинок за останні роки. Господарки турніру дали фаворитками справжній бій.

Еммануель Макрон із дружиною на фінальному матчі. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Як грали США та Франція

Суперниці довго синхронно набирали очки, хоча у третій половині поєдинку перевага підопічних Жана-Еме Тупана досягла десяти балів. Проте американки швидко скоротили відставання та вийшли вперед. До кінця матчу вже француженкам доводилося наздоганяти суперниць.

Леброн Джеймс та Едріс Адебайо відвідали фінал. Фото: Reuters/Bam Adebayo

Наприкінці поєдинку Марін Фоту замість триочкового кидка не влучила у кошик, а на останніх секундах Габі Вільямс зробила ще одну спробу закинути м'яч здалеку. Вона потрапила до сітки, але перед цим заступила за лінію. Замість трьох очок француженки здобули +2 бали. Американки перемогли з перевагою лише в одне очко.

Завдяки цьому "золоту" США випередили Китай у медальному заліку Олімпіади-2024. У команди із США 40 золотих медалей.

Олімпіада-2024.

Олімпійські ігри Баскетбол. Фінал. Жінки.

Франція — США — 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22).

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024.

Лунін не отримає у "Реалі" того, на що розраховує — клуб ухвалив важливе рішення.

Дерюгіна пояснила невдачі українських гімнасток на Олімпіаді-2024.

Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

"Динамо" віддасть одного зі своїх найталановитіших футболістів у європейський клуб.