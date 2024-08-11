США обошли Китай в медальном зачете Олимпиады-2024 благодаря победе над Францией

Эйджа Уилсон и Марин Фоту. Фото: Reuters/Brian Snyder

Олимпийские игры в Париже завершились драматическим финалом в женском баскетболе. Сборная США с трудом обыграла Францию с преимуществом всего в один балл.

По ходу поединка француженки выигрывали у соперниц десять баллов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Эммануэль Макрон с женой на финальном матче. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Как играли США и Франция

Соперницы долго шли вровень, хотя в третьей половине поединка преимущество подопечных Жана-Эме Тупана достигло десяти баллов. Однако американки быстро сократили отставание и вышли вперед. До конца матча уже француженкам приходилось догонять соперниц.

Леброн Джеймс и Эдрис Адебайо посетили финал. Фото: Reuters/Bam Adebayo

В конце поединка Марин Фоту вместо трехочкового броска не попала в корзину, а на последних секундах Габби Уильямс предприняла еще одну попытку забросить мяч издали. Она попала в сетку, но перед этим заступила за линию. Вместо трех очков француженки получили +2 балла. Американки победили с преимуществом всего в одно очко.

Благодаря этому "золоту" США опередили Китай в медальном зачете Олимпиады-2024. У команды из США 40 золотых медалей.

Олимпиады-2024.

Баскетбол. Финал. Женщины.

Франция — США — 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22).

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