США обошли Китай в медальном зачете Олимпиады-2024 благодаря победе над Францией

Американки обыграли Францию в баскетбольном финале, США опередили Китай в медальном зачете
Олимпийские игры в Париже завершились драматическим финалом в женском баскетболе. Сборная США с трудом обыграла Францию с преимуществом всего в один балл.
По ходу поединка француженки выигрывали у соперниц десять баллов, сообщает портал Новини.LIVE.
Финал женского баскетбольного олимпийского турнира порадовал зрителей драматическим развитием событий. Американская команда провела свой самый напряженный поединок за последние годы. Хозяйки турнира дали фаворитками настоящий бой.
Как играли США и Франция
Соперницы долго шли вровень, хотя в третьей половине поединка преимущество подопечных Жана-Эме Тупана достигло десяти баллов. Однако американки быстро сократили отставание и вышли вперед. До конца матча уже француженкам приходилось догонять соперниц.
В конце поединка Марин Фоту вместо трехочкового броска не попала в корзину, а на последних секундах Габби Уильямс предприняла еще одну попытку забросить мяч издали. Она попала в сетку, но перед этим заступила за линию. Вместо трех очков француженки получили +2 балла. Американки победили с преимуществом всего в одно очко.
Благодаря этому "золоту" США опередили Китай в медальном зачете Олимпиады-2024. У команды из США 40 золотых медалей.
Олимпиады-2024.
Баскетбол. Финал. Женщины.
Франция — США — 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22).
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