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Американський спортсмен розкритикував якість медалей на Олімпіаді у Парижі

9 серпня 2024 13:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Американський спортсмен розкритикував якість медалей на Олімпіаді-2024
Найджа Г'юстон на подіумі. Фото: Reuters/Pilar Olivares
Валерій Ковалевич - Редактор

Один з учасників Олімпіади-2024 продемонстрував, як виглядає медаль Ігор у Парижі через деякий час після церемонії нагородження. Скейтбордист Найджа Г'юстон вважає низькою якість своєї "бронзи".

Г'юстон вважає, що якість олімпійських медалей має бути набагато вищою, повідомляє Instagram-аккаунт спортсмена.

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Найджа Г'юстон завоював бронзову медаль на Олімпіаді в Парижі у змаганнях зі скейтбордингу у дисципліні "стріт". За декілька днів після церемонії нагородження американський спортсмен показав, як стала виглядати його нагорода.

Найджа Х'юстон
Найджа Г'юстон під час виступу. Фото: Reuters/Pilar Olivares

Олімпійська медаль почала меркнути

Бронзовий призер Ігор у Парижі на своїй сторінці у соціальній мережі продемонстрував, як його нагорода стала виглядати після турніру. Вона виглядає тьмянішою і здається, що з моменту нагородження пройшов щонайменше рік.

"Спочатку моя медаль здалася мені чудовою. Вона нова, дуже цікавий дизайн, її приємно тримати в руці. Але зараз виникає відчуття, що медаль побувала на війні й повернулася назад. Вона виглядає грубою і явно не настільки якісною, як має бути", — заявив Г'юстон.

Найджа Х'юстон
Медаль Найджі Г'юстона. Фото: instagram.com/nyjah/

Спортсмен продемонстрував, що цінні матеріали почали відшаровуватися з лицьового боку медалі. Вона стала тьмяною і здається зовсім не новою. Про реакцію організаторів Олімпіади-2024 на це повідомлення поки що нічого не відомо.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 медаль скейтбординг

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