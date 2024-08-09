Американский спортсмен раскритиковал качество медалей на Олимпиаде-2024

Найджа Хьюстон на подиуме. Фото: Reuters/Pilar Olivares

Один из участников Олимпиады-2024 продемонстрировал, как выглядит медаль Игр в Париже спустя некоторое время после церемонии награждения. Скейтбордист Найджа Хьюстон считает низким качество своей "бронзы".

Хьюстон считает, что качество олимпийских медалей должно быть гораздо выше, сообщает Instagram-аккаунт спортсмена.

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Найджа Хьюстон завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине "стрит". Спустя несколько дней после церемонии награждения американский спортсмен показал, как стала выглядеть его награда.

Найджа Хьюстон во время выступления. Фото: Reuters/Pilar Olivares

Олимпийская медаль начала меркнуть

Бронзовый призер Игр в Париже на своей странице в социальной сети продемонстрировал, как его награда стала выглядеть после турнира. Она выглядит более тусклой и кажется, что с момента награждения прошел как минимум год.

"Изначально моя медаль показалась мне великолепной. Она новая, очень интересный дизайн, ее приятно держать в руке. Но сейчас возникает ощущение, что медаль побывала на войне и вернулась назад. Она выглядит грубой и явно не настолько качественной, как должна быть", — заявил Хьюстон.

Медаль Найджи Хьюстона. Фото: instagram.com/nyjah/

Спортсмен продемонстрировал, что ценные материалы начали отслаиваться с лицевой стороны медали. Она стала тусклой и кажется совершенно не новой. О реакции организаторов Олимпиады-2024 на это сообщение пока ничего не известно.

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