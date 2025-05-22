Аморім визнав провал у фіналі Ліги Європи та натякнув на відставку

Аморім емоційно висловився після фіаско у фіналі Ліги Європи
Англійський "Манчестер Юнайтед" завершив сезон важкою поразкою у фіналі Ліги Європи. Команда поступилася "Тоттенгему" з мінімальним рахунком, не зумівши завоювати трофей та пробитися в єврокубки.
Головний тренер "Юнайтед" Рубен Аморім після матчу зізнався, що його підопічні не реалізували свою перевагу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Фінал проти "Тоттенгема" проходив у впертій боротьбі, але матч вирішив автогол. На думку наставника "червоних дияволів", його команда діяла краще, особливо в другому таймі, але припустилася фатальної помилки та не змогла відігратися. Рубен Аморім не став ухилятися від теми свого майбутнього в клубі та виступив із відвертою заявою.
Що сказав Аморім після поразки від "Тоттенгема"
Тренер підкреслив, що не тримається за посаду і відкритий до будь-якого рішення клубу. Він готовий піти без компенсації, якщо клуб вважатиме, що потрібен хтось інший.
"Якщо керівництво і вболівальники вважають, що я не та людина, я піду без компенсації. Але сам я не збираюся йти. Я впевнений у своїй роботі й не бачу сенсу змінювати підхід", — зазначив Аморім.
Попри розчарування, тренер додав, що відсутність єврокубків дасть шанс перезавантажитися. За його словами, команда зосередиться на Прем'єр-лізі та дасть більше шансів молодим гравцям.
Нагадаємо, Анже Постекоглу теж готується до відставки, хоча "Тоттенгем" переміг у фіналі Ліги Європи.
Колишній голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан порушив закон у Саудівській Аравії.
"Барселона" не зможе підсилити склад під час літнього трансферного вікна, але хоче підписати хоча б одного футболіста.
У кар'єрі головного тренера "Кривбасу" Юрія Вернидуба можуть настати серйозні зміни.
Читайте Новини.LIVE!