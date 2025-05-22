Аморім визнав провал у фіналі Ліги Європи та натякнув на відставку

Рубен Аморім реагує на події у фіналі ЛЄ. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Англійський "Манчестер Юнайтед" завершив сезон важкою поразкою у фіналі Ліги Європи. Команда поступилася "Тоттенгему" з мінімальним рахунком, не зумівши завоювати трофей та пробитися в єврокубки.

Головний тренер "Юнайтед" Рубен Аморім після матчу зізнався, що його підопічні не реалізували свою перевагу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Фінал проти "Тоттенгема" проходив у впертій боротьбі, але матч вирішив автогол. На думку наставника "червоних дияволів", його команда діяла краще, особливо в другому таймі, але припустилася фатальної помилки та не змогла відігратися. Рубен Аморім не став ухилятися від теми свого майбутнього в клубі та виступив із відвертою заявою.

Що сказав Аморім після поразки від "Тоттенгема"

Тренер підкреслив, що не тримається за посаду і відкритий до будь-якого рішення клубу. Він готовий піти без компенсації, якщо клуб вважатиме, що потрібен хтось інший.

"Якщо керівництво і вболівальники вважають, що я не та людина, я піду без компенсації. Але сам я не збираюся йти. Я впевнений у своїй роботі й не бачу сенсу змінювати підхід", — зазначив Аморім.

Рубен Аморім та капітан "МЮ" Бруну Фернандеш. Фото: Reuters/Vincent West

Попри розчарування, тренер додав, що відсутність єврокубків дасть шанс перезавантажитися. За його словами, команда зосередиться на Прем'єр-лізі та дасть більше шансів молодим гравцям.

Нагадаємо, Анже Постекоглу теж готується до відставки, хоча "Тоттенгем" переміг у фіналі Ліги Європи.

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