Аморим признал провал в финале Лиги Европы и намекнул на отставку

Рубен Аморим реагирует на события в финале ЛЕ. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Английский "Манчестер Юнайтед" завершил сезон тяжелым поражением в финале Лиги Европы. Команда уступила "Тоттенхэму" с минимальным счетом, не сумев завоевать трофей и пробиться в еврокубки.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим после матча признался, что его подопечные не реализовали своё преимущество, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реклама

Читайте также:

Финал против "Тоттенхэма" проходил в упорной борьбе, но матч решил автогол. По мнению наставника "красных дьяволов", его команда действовала лучше, особенно во втором тайме, но допустила фатальную ошибку и не смогла отыграться. Рубен Аморим не стал уходить от темы своего будущего в клубе и выступил с откровенным заявлением.

Что сказал Аморим после поражения от "Тоттенхэма"

Тренер подчеркнул, что не держится за должность и открыт к любому решению клуба. Он готов уйти без компенсации, если клуб посчитает, что нужен кто-то другой.

"Если руководство и болельщики считают, что я не тот человек, я уйду без компенсации. Но сам я не собираюсь уходить. Я уверен в своей работе и не вижу смысла менять подход", — отметил Аморим.

Рубен Аморим и капитан "МЮ" Бруну Фернандеш. Фото: Reuters/Vincent West

Несмотря на разочарование, тренер добавил, что отсутствие еврокубков даст шанс перезагрузиться. По его словам, команда сосредоточится на Премьер-лиге и даст больше шансов молодым игрокам.

Напомним, Анже Постекоглу тоже готовится к отставке, хотя "Тоттенхэм" победил в финале Лиги Европы.

Бывший голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан нарушил закон в Саудовской Аравии.

"Барселона" не сможет усилить состав во время летнего трансферного окна, но хочет подписать хотя бы одного футболиста.

В карьере главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба могут наступить серьезные изменения.