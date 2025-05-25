Рубен Аморім збереже посаду в МЮ та прибере одну з головних зірок

Рубен Аморім під час матчу "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморім повідомив команді про своє рішення залишитися в клубі на наступний сезон. Португалець провів зустріч із гравцями на базі в Каррінгтоні.

Під час цієї розмови Аморім також порадив вінгеру Алехандро Гарначо підшукати новий клуб, повідомляє The Athletic.

Реклама

Читайте також:

Ситуація всередині "Манчестер Юнайтед" залишається напруженою. Команда завершує один із найскладніших сезонів у новітній історії, посідаючи 16 місце в АПЛ та поступившись "Тоттенгему" у фіналі Ліги Європи.

Що відомо про майбутнє Гарначо

За інформацією ESPN, Гарначо вкрай незадоволений своєю роллю в команді й особливо тим, що отримав лише 20 хвилин ігрового часу у фіналі. Аргентинець може покинути клуб уже цього літа, якщо керівництво отримає гідну пропозицію.

Алехандро Гарначо у фіналі Ліги Європи. Фото: Reuters/Vincent West

У сезоні 2024/25 20-річний нападник провів 58 матчів, забивши 11 голів і віддавши 10 результативних передач. Його контракт із клубом діє до літа 2028 року, а ринкова вартість оцінюється в 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, відомі претенденти на посаду нового головного тренера донецького "Шахтаря".

Ігор Суркіс та Олександр Шовковський провели важливу зустріч після чемпіонського титулу "Динамо".

Артем Довбик поділився думкою про методи роботи головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Кріштіану Роналду виступатиме на Клубному чемпіонаті світу, але поки не відомо, за яку команду.