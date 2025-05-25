Рубен Аморим сохранит пост в МЮ и уберет одну из главных звезд

Рубен Аморим во время матча "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сообщил команде о своем решении остаться в клубе на следующий сезон. Португалец провел встречу с игроками на базе в Каррингтоне.

Во время этого разговора Аморим также посоветовал вингеру Алехандро Гарначо подыскать новый клуб, сообщает The Athletic.

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Ситуация внутри "Манчестер Юнайтед" остается напряженной. Команда завершает один из самых сложных сезонов в новейшей истории, занимая 16 место в АПЛ и уступив "Тоттенхэму" в финале Лиги Европы.

Что известно о будущем Гарначо

По информации ESPN, Гарначо крайне недоволен своей ролью в команде и особенно тем, что получил лишь 20 минут игрового времени в финале. Аргентинец может покинуть клуб уже этим летом, если руководство получит достойное предложение.

Алехандро Гарначо в финале Лиги Европы. Фото: Reuters/Vincent West

В сезоне 2024/25 20-летний нападающий провел 58 матчей, забив 11 голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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