Рубен Аморим сохранит пост в МЮ и уберет одну из главных звезд

Аморим останется в МЮ и выставит на трансфер звезду команды
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сообщил команде о своем решении остаться в клубе на следующий сезон. Португалец провел встречу с игроками на базе в Каррингтоне.
Во время этого разговора Аморим также посоветовал вингеру Алехандро Гарначо подыскать новый клуб, сообщает The Athletic.
Ситуация внутри "Манчестер Юнайтед" остается напряженной. Команда завершает один из самых сложных сезонов в новейшей истории, занимая 16 место в АПЛ и уступив "Тоттенхэму" в финале Лиги Европы.
Что известно о будущем Гарначо
По информации ESPN, Гарначо крайне недоволен своей ролью в команде и особенно тем, что получил лишь 20 минут игрового времени в финале. Аргентинец может покинуть клуб уже этим летом, если руководство получит достойное предложение.
В сезоне 2024/25 20-летний нападающий провел 58 матчей, забив 11 голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
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