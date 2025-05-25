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Аморим останется в МЮ и выставит на трансфер звезду команды

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Дата публикации 25 мая 2025 10:01
Рубен Аморим сохранит пост в МЮ и уберет одну из главных звезд
Рубен Аморим во время матча "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сообщил команде о своем решении остаться в клубе на следующий сезон. Португалец провел встречу с игроками на базе в Каррингтоне.

Во время этого разговора Аморим также посоветовал вингеру Алехандро Гарначо подыскать новый клуб, сообщает The Athletic.

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Ситуация внутри "Манчестер Юнайтед" остается напряженной. Команда завершает один из самых сложных сезонов в новейшей истории, занимая 16 место в АПЛ и уступив "Тоттенхэму" в финале Лиги Европы. 

Что известно о будущем Гарначо

По информации ESPN, Гарначо крайне недоволен своей ролью в команде и особенно тем, что получил лишь 20 минут игрового времени в финале. Аргентинец может покинуть клуб уже этим летом, если руководство получит достойное предложение. 

Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо в финале Лиги Европы. Фото: Reuters/Vincent West

В сезоне 2024/25 20-летний нападающий провел 58 матчей, забив 11 голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Напомним, известны претенденты на пост нового главного тренера донецкого "Шахтера". 

Игорь Суркис и Александр Шовковский провели важную встречу после чемпионского титула "Динамо". 

Артем Довбик поделился мнением о методах работы главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. 

Криштиану Роналду будет выступать на Клубном чемпионате мира, но пока не известно, за какую команду. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансферы тренер Рубен Аморим
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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