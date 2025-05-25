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Главная Спорт Ювентус может переманить Конте из Наполи выгодным контрактом

Ювентус может переманить Конте из Наполи выгодным контрактом

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Дата публикации 25 мая 2025 09:31
Ювентус сделал Конте приоритетной целью на пост тренера
Антонио Конте с женой Элизабеттой Мускарелло. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Антонио Конте может снова возглавить туринский "Ювентус". Руководство клуба рассматривает наставника "Наполи" как главную кандидатуру на пост главного тренера.

Туринцы готовы предложить 55-летнему специалисту контракт до 2028 года и полный контроль над проектом,  сообщает Николо Скира.

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Пока неизвестно, заинтересован ли Конте в возвращении на "Альянц Стэдиум". Его действующее соглашение с "Наполи" рассчитано до лета 2027 года. 

Антонио Конте
Антонио Конте празднует чемпионство с "Наполи". Фото: Reuters/Remo Casilli

Что известно о позиции "Наполи" 

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уже заявил, что хотел бы сохранить тренера, но "точно не может заставить" его остаться. Сам Конте пока воздерживается от комментариев на эту тему — вероятно, ждет развития событий по окончании сезона.

Антонио Конте уже возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014 год и трижды подряд выигрывал с командой чемпионат Италии. Позже он становился чемпионом Англии с "Челси", Серии А с "Интером" и в сезоне 2024/2025 с "Наполи". 

Напомним, стали известны кандидаты на роль нового тренера "Шахтера" после увольнения Марино Пушича. 

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Криштиану Роналду уже покинул "Аль-Наср" и скоро объявит название своего нового клуба. 

спорт футбол Ювентус Наполи тренер Антонио Конте
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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