Ювентус сделал Конте приоритетной целью на пост тренера

Ювентус может переманить Конте из Наполи выгодным контрактом
Антонио Конте может снова возглавить туринский "Ювентус". Руководство клуба рассматривает наставника "Наполи" как главную кандидатуру на пост главного тренера.
Туринцы готовы предложить 55-летнему специалисту контракт до 2028 года и полный контроль над проектом, сообщает Николо Скира.
Пока неизвестно, заинтересован ли Конте в возвращении на "Альянц Стэдиум". Его действующее соглашение с "Наполи" рассчитано до лета 2027 года.
Что известно о позиции "Наполи"
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уже заявил, что хотел бы сохранить тренера, но "точно не может заставить" его остаться. Сам Конте пока воздерживается от комментариев на эту тему — вероятно, ждет развития событий по окончании сезона.
Антонио Конте уже возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014 год и трижды подряд выигрывал с командой чемпионат Италии. Позже он становился чемпионом Англии с "Челси", Серии А с "Интером" и в сезоне 2024/2025 с "Наполи".
Напомним, стали известны кандидаты на роль нового тренера "Шахтера" после увольнения Марино Пушича.
Президент и главный тренер "Динамо" определили, каких игроков клуб купит летом 2025 года.
Артем Довбик шокировал заявлением о работе Сергея Реброва в сборной Украины.
Криштиану Роналду уже покинул "Аль-Наср" и скоро объявит название своего нового клуба.
Читайте Новини.LIVE!