Ювентус сделал Конте приоритетной целью на пост тренера

Антонио Конте с женой Элизабеттой Мускарелло. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Антонио Конте может снова возглавить туринский "Ювентус". Руководство клуба рассматривает наставника "Наполи" как главную кандидатуру на пост главного тренера.

Туринцы готовы предложить 55-летнему специалисту контракт до 2028 года и полный контроль над проектом, сообщает Николо Скира.

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Антонио Конте празднует чемпионство с "Наполи". Фото: Reuters/Remo Casilli

Что известно о позиции "Наполи"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уже заявил, что хотел бы сохранить тренера, но "точно не может заставить" его остаться. Сам Конте пока воздерживается от комментариев на эту тему — вероятно, ждет развития событий по окончании сезона.

Антонио Конте уже возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014 год и трижды подряд выигрывал с командой чемпионат Италии. Позже он становился чемпионом Англии с "Челси", Серии А с "Интером" и в сезоне 2024/2025 с "Наполи".

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