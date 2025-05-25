Ювентус зробив Конте пріоритетною метою на посаду тренера

Антоніо Конте з дружиною Елізабеттою Мускарелло. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Антоніо Конте може знову очолити туринський "Ювентус". Керівництво клубу розглядає наставника "Наполі" як головну кандидатуру на посаду головного тренера.

Туринці готові запропонувати 55-річному фахівцеві контракт до 2028 року і повний контроль над проєктом, повідомляє Ніколо Скіра.

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Антоніо Конте святкує чемпіонство з "Наполі". Фото: Reuters/Remo Casilli

Що відомо про позицію "Наполі"

Президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс уже заявив, що хотів би зберегти тренера, але "точно не може змусити" його залишитися. Сам Конте поки що утримується від коментарів на цю тему - ймовірно, чекає на розвиток подій після закінчення сезону.

Антоніо Конте вже очолював "Ювентус" із 2011 по 2014 рік та тричі поспіль вигравав із командою чемпіонат Італії. Пізніше він ставав чемпіоном Англії з "Челсі", Серії А з "Інтером" і в сезоні 2024/2025 з "Наполі".

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