Анчелотті прийняв несподіване рішення та здивував Реал

Анчелотті готується шокувати Реал достроковою відставкою
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті збирається достроково піти з мадридської команди. У клубі вже готуються попрощатися з досвідченим наставником.
Анчелотті не збирається завершувати кар'єру, повідомляє O Globo.
Контракт Карло Анчелотті з "Реалом" діє до літа 2026 року. Однак 65-річний наставник не відпрацьовуватиме до кінця свою угоду з мадридським клубом. Він збирається змінити роботу через кілька місяців. Італійський наставник отримав вигідну пропозицію.
Де працюватиме Анчелотті
"Реал" хотів би зберегти головного тренера, який допоміг команді завоювати кілька трофеїв. Однак італієць хоче попрацювати з національною збірною. Бразильська конфедерація футболу вже понад рік веде переговори з Анчелотті та його агентом. Сторони близькі до того, щоб укласти угоду.
У Бразилії незадоволені роботою Дорівала Жуніора з національною командою. У Конфедерації хочуть, щоб "селесао" на ЧС-2026, куди збірна поки не кваліфікувалася, представляв досвідчений і титулований Карло Анчелотті.
Збірна Бразилії стане останнім місцем роботи італійського фахівця. Сторони ще не погодили терміни роботи Анчелотті з командою. Однак мадридський "Реал" уже шукає тренера, який очолить "королівський клуб" після закінчення клубного чемпіонату світу.
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