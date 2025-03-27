Анчелотті прийняв несподіване рішення та здивував Реал

Тренер Карло Анчелотті під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті збирається достроково піти з мадридської команди. У клубі вже готуються попрощатися з досвідченим наставником.

Анчелотті не збирається завершувати кар'єру, повідомляє O Globo.

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Контракт Карло Анчелотті з "Реалом" діє до літа 2026 року. Однак 65-річний наставник не відпрацьовуватиме до кінця свою угоду з мадридським клубом. Він збирається змінити роботу через кілька місяців. Італійський наставник отримав вигідну пропозицію.

Карло Анчелотті керує діями гравців "Реала". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Де працюватиме Анчелотті

"Реал" хотів би зберегти головного тренера, який допоміг команді завоювати кілька трофеїв. Однак італієць хоче попрацювати з національною збірною. Бразильська конфедерація футболу вже понад рік веде переговори з Анчелотті та його агентом. Сторони близькі до того, щоб укласти угоду.

У Бразилії незадоволені роботою Дорівала Жуніора з національною командою. У Конфедерації хочуть, щоб "селесао" на ЧС-2026, куди збірна поки не кваліфікувалася, представляв досвідчений і титулований Карло Анчелотті.

Збірна Бразилії стане останнім місцем роботи італійського фахівця. Сторони ще не погодили терміни роботи Анчелотті з командою. Однак мадридський "Реал" уже шукає тренера, який очолить "королівський клуб" після закінчення клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, російські клуби та збірні можуть повернутися у світовий футбол до кінця 2025 року.

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