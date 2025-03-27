Анчелотти принял неожиданное решение и удивил Реал

Тренер Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Juan Medina

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти собирается досрочно уйти из мадридской команды. В клубе уже готовятся попрощаться с опытным наставником.

Анчелотти не собирается завершать карьеру, сообщает O Globo.

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Контракт Карло Анчелотти с "Реалом" действует до лета 2026 года. Однако 65-летний наставник не будет отрабатывать до конца свое соглашение с мадридским клубом. Он собирается сменить работу через несколько месяцев. Итальянский наставник получил выгодное предложение.

Карло Анчелотти руководит действиями игроков "Реала". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Где будет работать Анчелотти

"Реал" хотел бы сохранить главного тренера, который помог команде завоевать несколько трофеев. Однако итальянец хочет поработать с национальной сборной. Бразильская конфедерация футбола уже больше года ведет переговоры с Анчелотти и его агентом. Стороны близки к тому, чтобы заключить соглашение.

В Бразилии недовольны работой Доривала Жуниора с национальной командой. В Конфедерации хотят, чтобы "селесао" на ЧМ-2026, куда сборная пока не квалифицировалась, представлял опытный и титулованный Карло Анчелотти.

Сборная Бразилии станет последним местом работы итальянского специалиста. Стороны еще не согласовали сроки работы Анчелотти с командой. Однако мадридский "Реал" уже ищет тренера, который возглавит "королевский клуб" после окончания клубного чемпионата мира.

Напомним, российские клубы и сборные могут вернуться в мировой футбол до конца 2025 года.

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