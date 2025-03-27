Анчелотти принял неожиданное решение и удивил Реал

Анчелотти готовится шокировать Реал досрочной отставкой
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти собирается досрочно уйти из мадридской команды. В клубе уже готовятся попрощаться с опытным наставником.
Анчелотти не собирается завершать карьеру, сообщает O Globo.
Контракт Карло Анчелотти с "Реалом" действует до лета 2026 года. Однако 65-летний наставник не будет отрабатывать до конца свое соглашение с мадридским клубом. Он собирается сменить работу через несколько месяцев. Итальянский наставник получил выгодное предложение.
Где будет работать Анчелотти
"Реал" хотел бы сохранить главного тренера, который помог команде завоевать несколько трофеев. Однако итальянец хочет поработать с национальной сборной. Бразильская конфедерация футбола уже больше года ведет переговоры с Анчелотти и его агентом. Стороны близки к тому, чтобы заключить соглашение.
В Бразилии недовольны работой Доривала Жуниора с национальной командой. В Конфедерации хотят, чтобы "селесао" на ЧМ-2026, куда сборная пока не квалифицировалась, представлял опытный и титулованный Карло Анчелотти.
Сборная Бразилии станет последним местом работы итальянского специалиста. Стороны еще не согласовали сроки работы Анчелотти с командой. Однако мадридский "Реал" уже ищет тренера, который возглавит "королевский клуб" после окончания клубного чемпионата мира.
Напомним, российские клубы и сборные могут вернуться в мировой футбол до конца 2025 года.
Известный украинский тренер заявил о желании заменить Сергея Реброва в сборной Украины.
Трансфер Андрея Лунина в один из лучших клубов Европы оказался под угрозой срыва.
Игорь Суркис провел совещание с Александром Шовковским, результаты встречи удивили болельщиков.
Читайте Новини.LIVE!