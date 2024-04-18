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Анчелотті назвав найкращих гравців Реала у матчі-відповіді з Манчестер Сіті

18 квітня 2024 09:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті назвав найкращих гравців Реала у матчі-відповіді з Манчестер Сіті
Карло Анчелотті під час поєдинку Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Манчестер Сіті" програв мадридському "Реалу" в серії пенальті у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Наставник іспанської команди назвав футболістів, якими найбільше пишається.

Анчелотті пояснив, як "Реал" зумів пробитися до півфіналу ЛЧ, в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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Гол Родріго на 12-й хвилині матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів вивів "Реал" вперед. Проте "Манчестер Сіті" відігрався завдяки Кевіну Де Брюйне на 76-й хвилині. Гра дійшла серії пенальті, героєм якої став Андрій Лунін.

Що Анчелотті сказав про "Реал" і "Ман Сіті"

Головний тренер "Реала" знав, що його команді буде складно досягти успіху на полі суперника. Мадридці грали "низьким блоком" в обороні й намагалися доводити до удару по чужих воротах кожну контратаку.

"Ми дуже добре оборонялися і були винагороджені за це. Серія пенальті? Я не сумнівався в Луніні, він діяв дуже надійно. А Рюдігер приємно здивував усіх нас. Необхідно виділити його настрій на матч та холоднокровність", — розповів Анчелотті.

Антоніо Рюдігер
Гравці "Реала" святкують перемогу. Фото: Reuters/Carl Recine

Тренер "Реала" розповів, що після матчу його привітав наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Італійський фахівець назвав суперника "джентльменом" та заявив, що "Реал" обіграв у чвертьфіналі дуже сильну команду.

Нагадаємо, Лунін вивів "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів та прокоментував свою гру.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Карло Анчелотті

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