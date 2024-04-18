Анчелотті назвав найкращих гравців Реала у матчі-відповіді з Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" програв мадридському "Реалу" в серії пенальті у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Наставник іспанської команди назвав футболістів, якими найбільше пишається.
Анчелотті пояснив, як "Реал" зумів пробитися до півфіналу ЛЧ, в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.
Гол Родріго на 12-й хвилині матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів вивів "Реал" вперед. Проте "Манчестер Сіті" відігрався завдяки Кевіну Де Брюйне на 76-й хвилині. Гра дійшла серії пенальті, героєм якої став Андрій Лунін.
Що Анчелотті сказав про "Реал" і "Ман Сіті"
Головний тренер "Реала" знав, що його команді буде складно досягти успіху на полі суперника. Мадридці грали "низьким блоком" в обороні й намагалися доводити до удару по чужих воротах кожну контратаку.
"Ми дуже добре оборонялися і були винагороджені за це. Серія пенальті? Я не сумнівався в Луніні, він діяв дуже надійно. А Рюдігер приємно здивував усіх нас. Необхідно виділити його настрій на матч та холоднокровність", — розповів Анчелотті.
Тренер "Реала" розповів, що після матчу його привітав наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Італійський фахівець назвав суперника "джентльменом" та заявив, що "Реал" обіграв у чвертьфіналі дуже сильну команду.
Нагадаємо, Лунін вивів "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів та прокоментував свою гру.
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