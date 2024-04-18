Анчелотти назвал лучших игроков Реала в ответном матче с Манчестер Сити

Карло Анчелотти во время поединка Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

"Манчестер Сити" проиграл мадридскому "Реалу" в серии пенальти в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Наставник испанской команды назвал футболистов, которыми гордится больше всего.

Анчелотти объяснил, как "Реал" сумел пробиться в полуфинал ЛЧ, в интервью официальному сайту УЕФА.

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Гол Родриго на 12-й минуте ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов вывел "Реал" вперед. Однако "Манчестер Сити" отыгрался благодаря Кевину Де Брюйне на 76-й минуте. Игра дошла до серии пенальти, героем которой стал Андрей Лунин.

Что Анчелотти сказал о "Реале" и "Ман Сити"

Главный тренер "Реала" знал, что его команде будет сложно добиться успеха на поле соперника. Мадридцы играли "низким блоком" в обороне и старались доводить до удара по чужим воротам каждую контратаку.

"Мы очень хорошо оборонялись и были вознаграждены за это. Серия пенальти? Я не сомневался в Лунине, он действовал очень надежно. А Рюдигер приятно удивил всех нас. Необходимо выделить его настрой на матч и хладнокровие", — рассказал Анчелотти.

Игроки "Реала" празднуют победу. Фото: Reuters/Carl Recine

Тренер "Реала" рассказал, что после матча его поздравил наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Итальянский специалист назвал соперника "джентльменом" и заявил, что "Реал" обыграл в четвертьфинале очень сильную команду.

Напомним, Лунин вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов и прокомментировал свою игру.

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