Анчелотті прокоментував скандальну поразку Реала від Барселони у фіналі Кубка

Карло Анчелотті та Рафінья. Фото: Reuters

У фіналі Кубка Іспанії мадридський "Реал" поступився "Барселоні". Синьо-гранатові змогли забити переможний гол в кінці овертаймів.

Свою думку щодо поразки висловив головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті, слова якого навела Marca.

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Що Анчелотті сказав про поразку

За словами фахівця, матч був напруженим і якісним, хоча перший тайм видався складним для мадридців. Він вважає, що після перерви команда змінила малюнок гри, додала, контролювала м'яч і була близькою до перемоги.

Анчелотті відзначив максимальну самовіддачу гравців, підкресливши, що не має до них претензій, і закликав продовжувати боротьбу.

Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Щодо Кіліана Мбаппе тренер пояснив, що через фізичну готовність футболіст вийшов у другому таймі, коли темп гри знизився, і зумів зрівняти рахунок.

"Боляче програвати, але хлопці зіграли так, як треба. Ми зробили все можливе", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що цього сезону "Реал" не виграв ні Кубок Короля, ні Лігу чемпіонів, і близький до втрати титулу чемпіона Іспанії.

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