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Анчелотти похвалил игроков за поражение Барселоне

27 апреля 2025 11:39
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Анчелотти прокомментировал скандальное поражение Реала от Барселоны в финале Кубка
Карло Анчелотти и Рафинья. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В финале Кубка Испании мадридский "Реал" уступил "Барселоне". Сине-гранатовые смогли забить победный гол в конце овертаймов.

Свое мнение относительно поражения высказал главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, слова которого привела Marca.

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Что Анчелотти сказал о поражении

По словам специалиста, матч был напряженным и качественным, хотя первый тайм выдался сложным для мадридцев. Он считает, что после перерыва они изменили рисунок игры, прибавили, контролировали мяч и были близки к победе.

Анчелотти отметил максимальную самоотдачу игроков, подчеркнув, что не имеет к ним претензий, и призвал продолжать борьбу.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Относительно Килиана Мбаппе тренер пояснил, что из-за физической готовности футболист вышел во втором тайме, когда темп игры снизился, и сумел сравнять счет.

"Больно проигрывать, но ребята сыграли так, как надо. Мы сделали все возможное", — сказал Анчелотти.

Отметим, что в этом сезоне "Реал" не выиграл ни Кубок Короля, ни Лигу чемпионов, и близок к потере титула чемпиона Испании.

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