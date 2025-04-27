Барселона против Реала — эпический финал Кубка Испании завершился драмой

Ламин Ямал с Кубком Короля. Фото: Reuters

В главном событии Кубка Испании прошло очередное Эль-Класико между "Барселоной" и "Реалом". Как и ожидалось, эта игра стала настоящим триллером.

Победителя пришлось ждать 120 минут, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый тайм прошел при доминировании команды Ганса-Дитера Флика. Рафинья и Ямал разрывали фланги "Реала", а защитники мадридцев действовали грубо и не успевали за быстрыми атаками соперника.

На 11-й минуте "Реал" понес потери — травму получил Менди и Анчелотти пришлось выпустить Франа Гарсию.

На 28-й минуте Ямал создал момент, отдав на Педри, который дальним ударом в левый верхний угол пробил Куртуа — 1:0.

Игроки "Барселоны" после первого гола. Фото: Reuters

"Реал" ответил лишь голом Беллингема и пенальти на Винисиусе, но оба эпизода отменили из-за офсайдов.

Во втором тайме "Реал" начал играть агрессивнее. Винисиус создавал моменты, но Щесны спасал "Барселону" в нескольких атаках.

На 68-й минуте Мбаппе со штрафного сравнял счет, а на 75-й Чуамени головой после углового от Гюлера вывел "Реал" вперед — 2:1.

Мбаппе забил со штрафного. Фото: Reuters

"Барселона" не сдалась и на 82-й минуте ошибка Рюдигера и Куртуа позволила Феррану Торресу сравнять счет — 2:2.

Овертаймы стали испытанием для обеих команд. В эти полчаса были эпизоды с двумя пенальти, которые не состоялись из-за ошибки арбитра и офсайда.

"Реал" в основном оборонялся, а "Барселона" искала свой шанс и на 116-й минуте Кунде перехватил неосторожный пас Модрича и дальним ударом в левый нижний угол принес победу — 3:2.

"Барселона" празднует победу. Фото: Reuters

"Барселона" — "Реал" — 3:2

Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 — Мбаппе, 70, Чуамени, 77

"Барселона": Щесны — Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин (Араухо, 85) — Педри (Гарсия, 98), Ольмо (Фермин, 64), де Йонг (Гави, 85) — Ямал, Торрес (Виктор, 116), Рафинья.

"Реал": Куртуа — Васкес (Модрич, 54), Асенсио, Рюдигер (Эндрик, 110), Менди — Вальверде, Чуамени, Себальйос (Гюлер, 55) — Беллингем — Родриго (Мбаппе, 46), Винисиус (Диас, 89).

Предупреждения: Мартин, де Йонг, Фермин, Рафинья — Чуамени, Модрич, Беллингем

На 120+3-й минуте был удален Антонио Рюдигер ("Реал") — неспортивное поведение.

На 120+3-й минуте был удален Лукас Васкес ("Реал") — неспортивное поведение.

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