Барселона против Реала — эпический финал Кубка Испании завершился драмой

Как Барселона эпично вырвала победу у Реала в финале Кубка
В главном событии Кубка Испании прошло очередное Эль-Класико между "Барселоной" и "Реалом". Как и ожидалось, эта игра стала настоящим триллером.
Победителя пришлось ждать 120 минут, сообщил портал Новини.LIVE.
Как прошло Эль-Класико в финале Кубка Короля
Первый тайм прошел при доминировании команды Ганса-Дитера Флика. Рафинья и Ямал разрывали фланги "Реала", а защитники мадридцев действовали грубо и не успевали за быстрыми атаками соперника.
На 11-й минуте "Реал" понес потери — травму получил Менди и Анчелотти пришлось выпустить Франа Гарсию.
На 28-й минуте Ямал создал момент, отдав на Педри, который дальним ударом в левый верхний угол пробил Куртуа — 1:0.
"Реал" ответил лишь голом Беллингема и пенальти на Винисиусе, но оба эпизода отменили из-за офсайдов.
Во втором тайме "Реал" начал играть агрессивнее. Винисиус создавал моменты, но Щесны спасал "Барселону" в нескольких атаках.
На 68-й минуте Мбаппе со штрафного сравнял счет, а на 75-й Чуамени головой после углового от Гюлера вывел "Реал" вперед — 2:1.
"Барселона" не сдалась и на 82-й минуте ошибка Рюдигера и Куртуа позволила Феррану Торресу сравнять счет — 2:2.
Овертаймы стали испытанием для обеих команд. В эти полчаса были эпизоды с двумя пенальти, которые не состоялись из-за ошибки арбитра и офсайда.
"Реал" в основном оборонялся, а "Барселона" искала свой шанс и на 116-й минуте Кунде перехватил неосторожный пас Модрича и дальним ударом в левый нижний угол принес победу — 3:2.
"Барселона" — "Реал" — 3:2
Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 — Мбаппе, 70, Чуамени, 77
"Барселона": Щесны — Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин (Араухо, 85) — Педри (Гарсия, 98), Ольмо (Фермин, 64), де Йонг (Гави, 85) — Ямал, Торрес (Виктор, 116), Рафинья.
"Реал": Куртуа — Васкес (Модрич, 54), Асенсио, Рюдигер (Эндрик, 110), Менди — Вальверде, Чуамени, Себальйос (Гюлер, 55) — Беллингем — Родриго (Мбаппе, 46), Винисиус (Диас, 89).
Предупреждения: Мартин, де Йонг, Фермин, Рафинья — Чуамени, Модрич, Беллингем
На 120+3-й минуте был удален Антонио Рюдигер ("Реал") — неспортивное поведение.
На 120+3-й минуте был удален Лукас Васкес ("Реал") — неспортивное поведение.
Напомним, Илья Забарный перейдет в известный футбольный клуб из Серии А.
Известный футболист из чемпионата Украины хочет как можно быстрее покинуть страну.
В итальянский "Ювентус" перейдет вратарь сборной Украины и сенсационный центральный нападающий.
Стало известно, кем "Барселона" заменит бразильца Рафинью — это звезда одной из лучших сборных Европы.
Читайте Новини.LIVE!