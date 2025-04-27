Барселона проти Реалу — епічний фінал Кубка Іспанії завершився драмою

Ламін Ямал з Кубком Короля. Фото: Reuters

У головній події Кубка Іспанії пройшло чергове Ель Класіко між "Барселоною" та "Реалом". Як й очікувалося, ця гра стала справжнім трилером.

Переможця довелося чекати 120 хвилин, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший тайм минув за домінації команди Ганса-Дітера Фліка. Рафінья та Ямал розривали фланги "Реала", а захисники мадридців діяли грубо та не встигали за швидкими атаками суперника.

На 11-й хвилині "Реал" зазнав втрати — травму отримав Менді й Анчелотті довелося випустити Франа Гарсію.

На 28-й хвилині Ямал створив момент, віддавши на Педрі, який дальнім ударом у лівий верхній кут пробив Куртуа — 1:0.

Гравці "Барселони" після першого голу. Фото: Reuters

"Реал" відповів лише голом Беллінгема та пенальті на Вінісіусі, але обидва епізоди скасували через офсайди.

У другому таймі "Реал" почав грати агресивніше. Вінісіус створював моменти, але Щесни рятував "Барселону" в кількох атаках.

На 68-й хвилині Мбаппе зі штрафного зрівняв рахунок, а на 75-й Чуамені головою після кутового від Гюлера вивів "Реал" уперед — 2:1.

Мбаппе забив зі штрафного. Фото: Reuters

"Барселона" не здалася й на 82-й хвилині помилка Рюдігера та Куртуа дозволила Феррану Торресу зрівняти рахунок — 2:2.

Овертайми стали випробуванням для обох команд. В ці півгодини були епізоди з двома пенальті, які не сталися через помилку арбітра та офсайд.

"Реал" здебільшого оборонявся, а "Барселона" шукала свій шанс й на 116-й хвилині Кунде перехопив необережний пас Модрича і дальнім ударом у лівий нижній кут приніс перемогу — 3:2.

"Барселона" святкує перемогу. Фото: Reuters

"Барселона" — "Реал" — 3:2

Голи: Педрі, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 — Мбаппе, 70, Чуамені, 77

"Барселона": Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (Араухо, 85) — Педрі (Гарсія, 98), Ольмо (Фермін, 64), де Йонг (Гаві, 85) — Ямал, Торрес (Віктор, 116), Рафінья.

"Реал": Куртуа — Васкес (Модрич, 54), Асенсіо, Рюдігер (Ендрік, 110), Менді — Вальверде, Чуамені, Себальйос (Гюлер, 55) — Беллінгем — Родріго (Мбаппе, 46), Вінісіус (Діас, 89).

Попередження: Мартін, де Йонг, Фермін, Рафінья — Чуамені, Модрич, Беллінгем

На 120+3-й хвилині був вилучений Антоніо Рюдігер ("Реал") (неспортивна поведінка).

На 120+3-й хвилині був вилучений Лукас Васкес ("Реал") (неспортивна поведінка).

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