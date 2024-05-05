Анчелотті розповів про вклад Луніна в чемпіонство Реала
Голкіпер збірної України та "Реала" Андрій Лунін став одним із героїв цього сезону в мадридській команді. Таку думку висловив головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті.
Наставник "Реала" подякував футболістам і розповів про новий виклик, повідомляє Diario AS.
Мадридський "Реал" достроково офіційно став чемпіоном Іспанії у сезоні 2023/2024. У цьому йому допомогла "Жирона", яка обіграла "Барселону" з рахунком 4:2. "Королівський клуб" став недосяжним для конкурентів.
Що Анчелотті сказав про Луніна
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті після фінального свистка матчу з "Кадісом" (3:0) подякував уболівальникам за підтримку та похвалив своїх футболістів.
Анчелотті відповів на запитання журналістів щодо футболістів, які стали для нього відкриттями сезону. Серед інших гравців італійський фахівець виділив Андрія Луніна.
"Складно переоцінити внесок Луніна у перемоги нашої команди. Він додав нам усім впевненості у найскладніший відрізок сезону та надійно посів місце у воротах команди", — розповів тренер.
Саме Андрій Лунін має вийти в основному складі на матч-відповідь Ліги чемпіонів з "Баварією" в Мадриді.
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