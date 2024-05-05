Анчелотті розповів про вклад Луніна в чемпіонство Реала

Футболісти "Реала" дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Голкіпер збірної України та "Реала" Андрій Лунін став одним із героїв цього сезону в мадридській команді. Таку думку висловив головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті.

Наставник "Реала" подякував футболістам і розповів про новий виклик, повідомляє Diario AS.

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Футболісти "Реала" після перемоги над "Кадісом". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що Анчелотті сказав про Луніна

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті після фінального свистка матчу з "Кадісом" (3:0) подякував уболівальникам за підтримку та похвалив своїх футболістів.

Чемпіон Іспанії-2024 Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Анчелотті відповів на запитання журналістів щодо футболістів, які стали для нього відкриттями сезону. Серед інших гравців італійський фахівець виділив Андрія Луніна.

"Складно переоцінити внесок Луніна у перемоги нашої команди. Він додав нам усім впевненості у найскладніший відрізок сезону та надійно посів місце у воротах команди", — розповів тренер.

Саме Андрій Лунін має вийти в основному складі на матч-відповідь Ліги чемпіонів з "Баварією" в Мадриді.

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