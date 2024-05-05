Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Анчелотті розповів про вклад Луніна в чемпіонство Реала arrow

Анчелотті розповів про вклад Луніна в чемпіонство Реала

5 травня 2024 15:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті розповів про вклад Луніна в чемпіонство Реала
Футболісти "Реала" дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України та "Реала" Андрій Лунін став одним із героїв цього сезону в мадридській команді. Таку думку висловив головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті.

Наставник "Реала" подякував футболістам і розповів про новий виклик, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Мадридський "Реал" достроково офіційно став чемпіоном Іспанії у сезоні 2023/2024. У цьому йому допомогла "Жирона", яка обіграла "Барселону" з рахунком 4:2. "Королівський клуб" став недосяжним для конкурентів.

Реал Мадрид святкує перемогу
Футболісти "Реала" після перемоги над "Кадісом". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що Анчелотті сказав про Луніна

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті після фінального свистка матчу з "Кадісом" (3:0) подякував уболівальникам за підтримку та похвалив своїх футболістів.

Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії
Чемпіон Іспанії-2024 Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Анчелотті відповів на запитання журналістів щодо футболістів, які стали для нього відкриттями сезону. Серед інших гравців італійський фахівець виділив Андрія Луніна.

"Складно переоцінити внесок Луніна у перемоги нашої команди. Він додав нам усім впевненості у найскладніший відрізок сезону та надійно посів місце у воротах команди", — розповів тренер.

Саме Андрій Лунін має вийти в основному складі на матч-відповідь Ліги чемпіонів з "Баварією" в Мадриді.

Нагадаємо, Судаков гратиме в Англії — "Шахтар" може знизити ціну на гравця.

Зінченко влітку змінить клуб — кому "Арсенал" продасть гравця.

"Жирона" назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент.

Тренер "Жирони" оцінив внесок Довбика та Циганкова у перемогу над "Барселоною".

Лунін більше не зіграє за "Реал" у Ла-Лізі — Анчелотті ухвалив важливе рішення.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Іспанська Ла Ліга
Карло Анчелотті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити