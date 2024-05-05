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Анчелотти рассказал о вкладе Лунина в чемпионство Реала

5 мая 2024 15:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти рассказал о вкладе Лунина в чемпионство Реала
Футболисты "Реала" благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин стал одним из героев этого сезона в мадридской команде. Такое мнение выразил главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти. 

Наставник "Реала" поблагодарил футболистов и рассказал о новом вызове, сообщает Diario AS

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Реал Мадрид празднует победу
Футболисты "Реала" после победы над "Кадисом". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что Анчелотти сказал о Лунине 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти после финального свистка матча с "Кадисом" (3:0) поблагодарил болельщиков за поддержку и похвалил своих футболистов. 

Андрей Лунин стал чемпионом Испании
Чемпион Испании-2024 Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Анчелотти ответил на вопросы журналистов о футболистах, которые стали для него открытиями сезона. Среди прочих игроков итальянский специалист выделил Андрея Лунина. 

"Сложно переоценить вклад Лунина в победы нашей команды. Он добавил нам всем уверенности в самый сложный отрезок сезона и надежно занял место в воротах команды", — рассказал тренер. 

Именно Андрей Лунин должен выйти в основном составе на ответный матч Лиги чемпионов с "Баварией" в Мадриде. 

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Испанская Ла Лига
Карло Анчелотти

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