Реал і Манчестер Сіті назвали склади на матч-відповідь

Карло Анчелотті на фоні Хосепа Гвардіоли. Фото: Reuters

У матчі-відповіді стикового раунду "Реал" Мадрид прийме "Манчестер Сіті". В першій грі, яка відбулася в Англії, іспанці перемогли з рахунком 3:2.

Перед грою команди опублікували стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті випустив на поле бойовий склад, де знайшлось місце Рюдігеру та Родріго. Українець Андрій Лунін знову проведе час на лаві запасних.

Наставник "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола довірив місце в стартовому складі новачку команди Хусанову. В нападі також вийшов новачок — єгиптянин Мармуш, який в останній грі в чемпіонаті Англії зробив хет-трик у ворота "Ньюкасла".

На лавці запасних Гвардіола залишив Голанда та Де Брюйне, яких прийнято вважати лідерами команди.

"Реал": Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Себальйос, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Местре, Алаба, Камавінга, Модрич, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Хусанов, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Гюндоган, Ніко — Фоден, Сілва, Савіо — Мармуш.

Запасні: Ортега, Карсон, Аке, Ковачич, Голанд, Гріліш, Доку, Де Брюйне, Нунес, Льюїс, Макейті.

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