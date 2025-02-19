Реал и Манчестер Сити назвали составы на ответный матч

Карло Анчелотти на фоне Хосепа Гвардиолы. Фото: Reuters

В ответном матче стыкового раунда "Реал" Мадрид примет "Манчестер Сити". В первой игре, которая состоялась в Англии, испанцы победили со счетом 3:2.

Перед игрой команды опубликовали стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выпустил на поле боевой состав, где нашлось место Рюдигеру и Родриго. Украинец Андрей Лунин снова проведет время на скамейке запасных.

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе новичку команды Хусанову. В нападении также вышел новичок — египтянин Мармуш, который в последней игре в чемпионате Англии сделал хет-трик в ворота "Ньюкасла".

На скамейке запасных Гвардиола оставил Холанда и Де Брюйне, которых принято считать лидерами команды.

"Реал": Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди — Себальйос, Чуамени, Беллингем — Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Запасные: Лунин, Местре, Алаба, Камавинга, Модрич, Гюлер, Эндрик, Васкес, Вальехо, Ф. Гарсия, Диас.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Хусанов, Стоунз, Диаш, Гвардиол — Гюндоган, Нико — Фоден, Силва, Савио — Мармуш.

Запасные: Ортега, Карсон, Аке, Ковачич, Голанд, Грилиш, Доку, Де Брюйне, Нунес, Льюис, Макейти.

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