Анчелотті відмовився від Неймара у збірній Бразилії

Анчелотті відмовився від Неймара у збірній Бразилії

Дата публікації: 25 березня 2026 10:30
Неймар під час матчу за "Сантос". Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті ухвалив рішення не викликати Неймара на березневі матчі національної команди. Йдеться про товариські ігри проти Франції та Хорватії. Причиною став поточний фізичний стан футболіста.

Не виключено, що футболіст пропустить Кубок Світу з футболу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Goal.

За останні тижні 34-річний Неймар так і не набрав оптимальної форми після серії травм. У поточному сезоні він провів лише два матчі за "Сантос", відзначившись одним голом. Карло Анчелотті розраховує тільки на гравців, готових на 100 відсотків. Саме з цієї причини нападник залишився поза заявкою на найближчі зустрічі.

Участь Неймара в ЧС-2026 під питанням

Наставник "селесао" підкреслив, що шанс зіграти на чемпіонаті світу у Неймара зберігається. Однак це можливо тільки за умови повного відновлення і стабільної ігрової практики. Остаточне рішення буде ухвалено ближче до старту турніру. Збірна Бразилії проведе матчі 26 березня та 1 квітня, суперниками стануть Франція і Хорватія.

Неймар во время матча "Сантоса" и "Коринтианса"
Неймар на полі. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація про поведінку футболіста поза полем. Повідомляється, що Неймар проводив значний час за онлайн-покером, зокрема в дні матчів "Сантоса". При цьому одну з ігор він пропустив офіційно "для розподілу навантаження". Ці обставини також викликають питання щодо його поточної готовності.

спорт футбол Карло Анчелотті Неймар ЧС-2026 з футболу Збірна Бразилії з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
