Анчелотти отказался от Неймара в сборной Бразилии

Анчелотти отказался от Неймара в сборной Бразилии

Дата публикации 25 марта 2026 10:30
Неймар во время матча за "Сантос". Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти принял решение не вызывать Неймара на мартовские матчи национальной команды. Речь идет о товарищеских играх против Франции и Хорватии. Причиной стало текущее физическое состояние футболиста.

Не исключено, что футболист пропустит Кубок Мира по футболу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Goal

За последние недели  34-летний Неймар так и не набрал оптимальную форму после серии травм. В текущем сезоне он провел всего два матча за "Сантос", отметившись одним голом. Карло Анчелотти рассчитывает только на игроков, готовых на 100 процентов. Именно по этой причине нападающий остался вне заявки на ближайшие встречи. 

Участие Неймара в ЧМ-2026 под вопросом

Наставник "селесао" подчеркнул, что шанс сыграть на чемпионате мира у Неймара сохраняется. Однако это возможно только при условии полного восстановления и стабильной игровой практики. Окончательное решение будет принято ближе к старту турнира. Сборная Бразилии проведет матчи 26 марта и 1 апреля, соперниками станут Франция и Хорватия.  

Неймар во время матча "Сантоса" и "Коринтианса"
Неймар на поле. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

В то же время в СМИ появилась информация о поведении футболиста вне поля. Сообщается, что Неймар проводил значительное время за онлайн-покером, в том числе в дни матчей "Сантоса". При этом одну из игр он пропустил официально "для распределения нагрузки". Эти обстоятельства также вызывают вопросы относительно его текущей готовности. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
