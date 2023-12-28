Анчелотті визначив основного голкіпера Реалу — на це вплинуло рішення Луніна

Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін. Фото: "Реал"

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті вкотре змінив своє рішення про головного воротаря на час відсутності Тібо Куртуа. Раніше фахівець хотів ділити порівну час між Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою.

За інформацією порталу Don Diario, у клубу все ж таки буде один основний голкіпер на другу частину сезону.

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Кого вибрав Анчелотті

Джерела повідомили, що Анчелотті змінив свою думку і вибрав Луніна головним голкіпером на другу частину сезону.

Тренер змінив своє попереднє рішення після того, як Лунін перервав різдвяні канікули та повернувся до тренувань для підготовки до матчу з "Мальоркою", який відбудеться 3 січня.

Керівництво мадридського клубу та Анчелотті залишилися приємно здивовані вчинком Луніна. Вони вважають це проявом рішучості, щоб забезпечити собі місце у стартовому складі "Реала".

Зазначимо, що Лунін може перейти до лондонського "Челсі" в результаті обміну на Роберта Санчеса. Якщо мадридцям не вдасться продати футболіста або обміняти його, то влітку він залишить клуб вільним агентом.

У сезоні 2023/2024 років. на рахунку Луніна дев'ять матчів за "Реал", де він пропустив п'ять голів.

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