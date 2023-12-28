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Анчелотти определил основного голкипера Реала — на это повлияло решение Лунина

28 декабря 2023 22:55
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотти определил основного голкипера Реала — на это повлияло решение Лунина
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в очередной раз изменил свое решение об основном вратаре на время отсутствия Тибо Куртуа. Ранее специалист хотел делить поровну время между Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой.

По информации портала Don Diario, у клуба все же будет один основной голкипер на вторую часть сезона.

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Кого выбрал Анчелотти

Источники сообщили, что Анчелотти изменил свое мнение и выбрал Лунина основным голкипером на вторую часть сезона.

Тренер изменил свое предыдущее решение после того, как Лунин прервал рождественские каникулы и вернулся к тренировкам для подготовки к матчу против "Мальорки", который состоится 3 января.

Руководство мадридского клуба и Анчелотти остались приятно удивлены поступком Лунина. Они посчитали это проявлением решимости, чтобы обеспечить себе место в стартовом составе "Реала".

Отметим, что Лунин может перейти в лондонский "Челси" в результате обмена на Роберта Санчеса. Если мадридцам не удастся продать футболиста, либо обменять его, то летом он покинет клуб свободным агентом.

В сезоне 2023/2024 гг. на счету Лунина девять матчей за "Реал", где он пропустил пять голов.

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