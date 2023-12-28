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Лунин досрочно вернулся из отпуска — что произошло

28 декабря 2023 18:47
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Агабекян Карен
редактор
Лунин досрочно вернулся из отпуска — что произошло
Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В мадридском "Реале" клуб предоставил основной команде рождественские выходные. Однако ряд игроков был вынужден их прервать.

Среди них оказался украинский голкипер Андрей Лунин, сообщил в соцсетях журналист Серхио Киранте.

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Лунин вернулся из отпуска

По информации источника, Лунин , Лукас Васкес и Арда Гюлер прервали рождественские выходные и вернулись к тренировкам.

"Лукас Васкес, Арда Гюлер и Лунин вернулись с Рождества и работают в Вальдебебасе", — написал источник.

Отметим, что "Реал" начнет 2024 год 3 января матчем против "Малерки".

"Реал" на текущий момент лидирует в турнирной таблице, но лишь по дополнительным показателям опережает идущую второй "Жирону" Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Отметим, что сейчас идут слухи о трансфере Лунина в лондонский "Челси". Украинца могут обменять на Роберта Санчеса. Если мадридцам не удастся продать футболиста, либо обменять его, то летом он покинет клуб свободным агентом.

В сезоне 2023/2024 гг. на счету Лунина девять матчей за "Реал", где он пропустил пять голов.

Напомним, бывший главный тренер Динамо"  может возглавить Ворсклу.

Победа с большим отрывом — назван лучший вратарь в мире.

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

Житомирское "Полесье сменит эмблему.

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