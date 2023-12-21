Лунин стал целью двух топ-клубов чемпионата Англии

Вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может покинуть клуб до завершения срока действия контракта летом 2024 года. Его могут выкупить в январе.

По информации портала El Nacional, в трансфере футболиста заинтересованы два клуба Английской премьер-лиги.

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Отметим, что Лунин в текущем сезоне Лунин провел девять матчей за мадридский "Реал". Андрей пропустил шесть голов и провел четыре сухих игр.

Лунина хотят подписать в зимнее межсезонье

В трансфере Лунина в январе заинтересованы "Челси" и "Ньюкасл", испытывающие проблемы в рамке ворот.

Поскольку у футболиста вскоре закончится контракт с "Реалом", его хотят подписать за небольшую сумму.

У "Ньюкасла" из-за травмы вылетел основной голкипер Ник Поуп. Он пропустит четыре месяца, но после возвращения мало сомнений, что он перестанет быть основным вратарем.

В "Челси" сейчас основным вратарем является 26-летний Роберт Санчес, которого летом купили у "Брайтона" за 28,7 млн евро. Если в первых матчах он играл уверенно, то в последние месяцы допускает много ошибок и часто нервничает.

На позиции второго голкипера у "синих" серб Джордже Петрович, который летом перешел из "Нью-Инглэнд" за 14 млн евро.

Также у "Челси" на контракте арендованный "Реалом" Кепа Аррисабалага.

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