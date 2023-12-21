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Лунін став метою двох топклубів чемпіонату Англії

21 грудня 2023 08:10
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Агабекян Карен
редактор
Лунін став метою двох топклубів чемпіонату Англії
Воротар "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін може залишити клуб до завершення терміну дії контракту влітку 2024 року. Його можуть викупити у січні.

За інформацією порталу El Nacional, у трансфері футболіста зацікавлені два клуби Англійської прем'єр-ліги.

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Зазначимо, що Лунін цього сезону Лунін провів дев'ять матчів за мадридський "Реал". Андрій пропустив шість голів і провів чотири сухі гри.

Луніна хочуть підписати у зимове міжсезоння

У трансфері Луніна в січні зацікавлені "Челсі" та "Ньюкасл", які мають проблеми в рамці воріт.

Оскільки у футболіста незабаром закінчиться контракт із "Реалом", його хочуть підписати за невелику суму.

У "Ньюкасла" через травму вилетів основний голкіпер Нік Поуп. Він пропустить чотири місяці, але після повернення мало сумнівів, що він перестане бути вибором номер один.

У "Челсі" зараз основним воротарем є 26-річний Роберт Санчес, якого влітку купили у "Брайтона" за 28,7 млн євро. Якщо в перших матчах він грав впевнено, то в останні місяці допускає багато помилок і часто нервує.

На позиції другого голкіпера у "синіх" серб Джордже Петрович, який влітку перейшов із "Нью-Інгленда" за 14 млн євро.

Також у "Челсі" на контракті орендований "Реалом" Кепа Аррісабалага.

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