Лунін став метою двох топклубів чемпіонату Англії
Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін може залишити клуб до завершення терміну дії контракту влітку 2024 року. Його можуть викупити у січні.
За інформацією порталу El Nacional, у трансфері футболіста зацікавлені два клуби Англійської прем'єр-ліги.
Зазначимо, що Лунін цього сезону Лунін провів дев'ять матчів за мадридський "Реал". Андрій пропустив шість голів і провів чотири сухі гри.
Луніна хочуть підписати у зимове міжсезоння
У трансфері Луніна в січні зацікавлені "Челсі" та "Ньюкасл", які мають проблеми в рамці воріт.
Оскільки у футболіста незабаром закінчиться контракт із "Реалом", його хочуть підписати за невелику суму.
У "Ньюкасла" через травму вилетів основний голкіпер Нік Поуп. Він пропустить чотири місяці, але після повернення мало сумнівів, що він перестане бути вибором номер один.
У "Челсі" зараз основним воротарем є 26-річний Роберт Санчес, якого влітку купили у "Брайтона" за 28,7 млн євро. Якщо в перших матчах він грав впевнено, то в останні місяці допускає багато помилок і часто нервує.
На позиції другого голкіпера у "синіх" серб Джордже Петрович, який влітку перейшов із "Нью-Інгленда" за 14 млн євро.
Також у "Челсі" на контракті орендований "Реалом" Кепа Аррісабалага.
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