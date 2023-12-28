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Лунін достроково повернувся з відпустки — що сталося

28 грудня 2023 18:47
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Агабекян Карен
редактор
Лунін достроково повернувся з відпустки — що сталося
Андрій Лунін ловить м'яч на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У мадридському "Реалі" клуб надав основній команді різдвяні вихідні. Проте низка гравців були змушені їх перервати.

Серед них опинився український голкіпер Андрій Лунін, повідомив у соцмережах журналіст Серхіо Кіранте.

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Лунін повернувся з відпустки

За інформацією джерела, Лунін, Лукас Васкес та Арда Гюлер перервали різдвяні вихідні та повернулися до тренувань.

"Лукас Васкес, Арда Гюлер та Лунін повернулися з Різдва і працюють у Вальдебебасі", — написало джерело.

Зазначимо, що "Реал" розпочне 2024 рік 3 січня матчем проти "Малерки".

"Реал" на цю мить лідирує в турнірній таблиці, але лише за додатковими показниками випереджає "Жирону" Віктора Циганкова і Артема Довбика, що йде другою.

Зазначимо, що зараз точаться чутки про трансфер Луніна до лондонського "Челсі". Українця можуть обміняти на Роберта Санчеса Якщо мадридцям не вдасться продати футболіста або обміняти його, то влітку він залишить клуб вільним агентом.

У сезоні 2023/2024 рр. на рахунку Луніна дев'ять матчів за "Реал", де він пропустив п'ять голів.

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Дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

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