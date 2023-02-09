Андрій Лунін визнаний одним із найкращих гравців Реалу

Українець отримав високу оцінку за свою гру

Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів визначний поєдинок у складі мадридського "Реала". Він допоміг команді пробитися до фіналу Клубного чемпіонату світу.

Українець отримав одну із найвищих оцінок у команді за матч, повідомляє портал Новини.LIVE.

Воротарські подвиги Луніна

Мадридський "Реал" протистояв єгипетському "Аль-Ахлі" у півфіналі Клубного чемпіонату світу. Місце у воротах іспанської команди зайняв українець Андрій Лунін. Він вийшов на поле через травму головного голкіпера "бланкос" Тібо Куртуа.

Лунін скористався шансом та привернув до себе увагу головного тренера Карло Анчелотті. Голкіпер відіграв чудово практично у всіх епізодах поєдинку. Він отримав один із найвищих балів за матч за версією аналітичного порталу Sofascore.

Українцю поставили 7,4 бала за гру проти "Аль-Ахлі". Вищі оцінки отримали лише Родріго — 7,7 бала та Феде Вальверде — 7,8 бала.

"Реал" володів ігровою та територіальною перевагою у цьому матчі. Іспанці створили більше небезпечних моментів, але суперник регулярно виходив на ударні позиції під час контратак. У таких епізодах Лунін і рятував свою команду. Вища виконавська майстерність вирішила результат матчу на користь іспанців. Вінісіус і Вальверде забили по голу наприкінці першого та на початку другого таймів, скориставшись індивідуальними помилками суперників.

На 65-й хвилині Камавінга збив суперника у своєму штрафному майданчику. Маалул розвів Луніна і м'яч різними кутами воріт "Реала". На 87-й хвилині команда Анчелотті вже заробила право на одинадцятиметровий, але його не реалізував Лука Модріч. Але у компенсований час мадридці забили ще два голи зусиллями Родріго та Аррібаса.

У фіналі Клубного чемпіонату світу "Реал" зіграє проти "Аль-Хіляля" із Саудівської Аравії.

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