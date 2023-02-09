Андрей Лунин признан одним из лучших игроков "Реала": помог одержать важную победу
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел выдающийся поединок в составе мадридского "Реала". Он помог команде пробиться в финал Клубного чемпионата мира.
Украинец получил одну из самых высоких оценок в команде за матч, сообщает портал Новини.LIVE.
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Вратарские подвиги Лунина
Мадридский "Реал" противостоял египетскому "Аль-Ахли" в полуфинале Клубного чемпионата мира. Место в воротах испанской команды занял украинец Андрей Лунин. Он вышел на поле из-за травмы основного голкипера "бланкос" Тибо Куртуа.
Лунин воспользовался шансом и обратил на себя внимание главного тренера Карло Анчелотти. Голкипер отыграл великолепно практически во всех эпизодах поединка. Он получил один из наивысших баллов за матч по версии аналитического портала Sofascore.
Украинцу поставили 7,4 балла за игру против "Аль-Ахли". Более высокие оценки получили только Родриго — 7,7 балла и Феде Вальверде — 7,8 балла.
🧤 @AndreyLunin13 🧤#ClubWC pic.twitter.com/9uqw0Jti2Z— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 9, 2023
"Реал" владел игровым и территориальным преимуществом в этом матче. Испанцы создали больше опасных моментов, но соперник регулярно выходил на ударные позиции в ходе контратак. В таких эпизодах Лунин и спасал свою команду. Более высокое исполнительское мастерство решило исход матча в пользу испанцев. Винисиус и Вальверде забили по голу в конце первого и начале второго таймов, воспользовавшись индивидуальными ошибками соперников.
На 65-й минуте Камавинга сбил соперника в своей штрафной. Маалул развел Лунина и мяч по разным углам ворот "Реала". На 87-й минуте уже команда Анчелотти заработала право на одиннадцатиметровый, но его не реализовал Лука Модрич. Но в компенсированное время мадридцы забили еще два гола усилиями Родриго и Аррибаса.
😄 ¡@Oficial_RC3, con el equipo! 😄#ClubWC pic.twitter.com/65YxTq7aAF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 9, 2023
В финале Клубного чемпионата мира "Реал" сыграет против "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии.
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