Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Андрей Лунин признан одним из лучших игроков "Реала": помог одержать важную победу arrow

Андрей Лунин признан одним из лучших игроков "Реала": помог одержать важную победу

9 февраля 2023 18:03
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Андрей Лунин признан одним из лучших игроков Реала
Украинец получил высокую оценку за свою игру
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел выдающийся поединок в составе мадридского "Реала". Он помог команде пробиться в финал Клубного чемпионата мира. 

Украинец получил одну из самых высоких оценок в команде за матч, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Вратарские подвиги Лунина 

Мадридский "Реал" противостоял египетскому "Аль-Ахли" в полуфинале Клубного чемпионата мира. Место в воротах испанской команды занял украинец Андрей Лунин. Он вышел на поле из-за травмы основного голкипера "бланкос" Тибо Куртуа. 

Лунин воспользовался шансом и обратил на себя внимание главного тренера Карло Анчелотти. Голкипер отыграл великолепно практически во всех эпизодах поединка. Он получил один из наивысших баллов за матч по версии аналитического портала Sofascore. 

Оценки за матч "Аль-Ахли" — "Реал"

Украинцу поставили 7,4 балла за игру против "Аль-Ахли". Более высокие оценки получили только Родриго — 7,7 балла и Феде Вальверде — 7,8 балла. 

"Реал" владел игровым и территориальным преимуществом в этом матче. Испанцы создали больше опасных моментов, но соперник регулярно выходил на ударные позиции в ходе контратак. В таких эпизодах Лунин и спасал свою команду. Более высокое исполнительское мастерство решило исход матча в пользу испанцев. Винисиус и Вальверде забили по голу в конце первого и начале второго таймов, воспользовавшись индивидуальными ошибками соперников. 

На 65-й минуте Камавинга сбил соперника в своей штрафной. Маалул развел Лунина и мяч по разным углам ворот "Реала". На 87-й минуте уже команда Анчелотти заработала право на одиннадцатиметровый, но его не реализовал Лука Модрич. Но в компенсированное время мадридцы забили еще два гола усилиями Родриго и Аррибаса. 

В финале Клубного чемпионата мира "Реал" сыграет против "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии. 

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале". 

А французский "Олимпик" в Марселе неожиданно обыграл "ПСЖ" в рамках 1/8 Кубка Франции. Победный гол в составе южной команды забил Руслан Малиновский

Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы. 

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с еще одним голкипером сборной Украины. К "горнякам" присоединился Дмитрий Ризнык

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

18:25 Оскароносный режиссер Азанавичюс встретился с Зеленским и стал послом UNITED 24

18:25 Подоляк сообщил, что рф уже начала наступление в Донецкой и Луганской областях

18:20 Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:57 Сумская не сдержала слез, когда рассказывала о дочери и внуках в россии: "Все прослушивается"

17:55 Евросоюз намерен притянуть рф к ответственности за агрессию в Украине

Эксклюзив

17:40 Угрозы для Одесской области нет: россияне не рискнут идти в наступление в этом направлении — Резников

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

Новина з відео

17:05 "От нас зависит безопасность всей Европы": Президент Украины обратился к Евросовету

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:40 Литва предоставит Украине зенитные комплексы для борьбы с Иранскими дронами

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Актуальное по теме

None 9 Февраль 18:38

В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

None 9 Февраль 18:18

Оскароносный режиссер Азанавичюс встретился с Зеленским и стал послом UNITED 24

None 9 Февраль 18:23

Подоляк сообщил, что рф уже начала наступление в Донецкой и Луганской областях

None 9 Февраль 17:22

Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB