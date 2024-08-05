Перемога Ярослави Магучіх на Олімпіаді-2024 — реакція Андрія Шевченка

Українська золотомедалістка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на перемогу української олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024 в неділю, 4 серпня. Легенда футболу висловив захоплення досягненням золотомедалістки.

Про це Андрій Шевченко написав в Instagram.

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"Олімпійське золото для України! Ярослава Магучіх, браво", — зазначив Шевченко в сторіс.

Скриншот повідомлення з Instagram-сторінки Андрія Шевченка

Як відомо, Ярослава Магучіх виграла "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, стрибок у висоту на понад 2,00 метри став для неї переможним. Це вже друга олімпійська медаль Ярослави після "бронзи" на Олімпіаді-2020 у Токіо.

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