Победа Ярославы Магучих на Олимпиаде-2024 — реакция Андрея Шевченко

Андрей Шевченко прокомментировал "золотую" победу Магучих на Олимпиаде-2024
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу украинской олимпийской чемпионки Ярославы Магучих по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Легенда футбола выразил восхищение достижением золотомедалистки.
Об этом Андрей Шевченко написал в Instagram.
Шевченко о победе Магучих
"Олимпийское золото для Украины! Ярослава Магучих, браво", — отметил Шевченко в сторис.
Как известно, Ярослава Магучих выиграла "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, прыжок в высоту более чем на 2,00 метра стал для нее победным. Это уже вторая олимпийская медаль Ярославы после "бронзы" на Олимпиаде-2020 в Токио.
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