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Андрей Шевченко прокомментировал "золотую" победу Магучих на Олимпиаде-2024

5 августа 2024 07:07
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Победа Ярославы Магучих на Олимпиаде-2024 — реакция Андрея Шевченко
Украинская золотомедалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу украинской олимпийской чемпионки Ярославы Магучих по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Легенда футбола выразил восхищение достижением золотомедалистки.

Об этом Андрей Шевченко написал в Instagram.

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Как отреагировал на победу Ярославы Магучих Андрей Шевченко
Скриншот сообщения с Instagram-страницы Андрея Шевченко

Как известно, Ярослава Магучих выиграла "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, прыжок в высоту более чем на 2,00 метра стал для нее победным. Это уже вторая олимпийская медаль Ярославы после "бронзы" на Олимпиаде-2020 в Токио.

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