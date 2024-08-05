Победа Ярославы Магучих на Олимпиаде-2024 — реакция Андрея Шевченко

Украинская золотомедалистка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу украинской олимпийской чемпионки Ярославы Магучих по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2024 в воскресенье, 4 августа. Легенда футбола выразил восхищение достижением золотомедалистки.

Об этом Андрей Шевченко написал в Instagram.

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"Олимпийское золото для Украины! Ярослава Магучих, браво", — отметил Шевченко в сторис.

Скриншот сообщения с Instagram-страницы Андрея Шевченко

Как известно, Ярослава Магучих выиграла "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, прыжок в высоту более чем на 2,00 метра стал для нее победным. Это уже вторая олимпийская медаль Ярославы после "бронзы" на Олимпиаде-2020 в Токио.

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