Євро-2024: збірна Англії обіграла Нідерланди та вийшла у фінал

Англія на останніх хвилинах вирвала перемогу у матчі з Нідерландами та вийшла у фінал Євро
У другому півфіналі чемпіонату Європи-2024 Нідерланди зіграли з Англією. Матч у основний час завершився на користь команди Гарета Саутгейта.
Перемогу англійцям приніс на останній хвилині матчу Уоткінс, що вийшов на заміну, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Нідерланди — Англія
Нідерланди — Англія 1:2
Голи: Сімонс, 7 — Кейн, 18 (пен), Уоткінс, 90
Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс (Броббі, 90), де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс (Зіркзе, 90), Рейнджерс — Маллен (Вегхорст, 46), Депай (Корнеліс Марія Веєрман, 35)
Головний тренер Рональд Куман.
Англія: Пікфорд — Уокер, Стоунз, Геї — Сака (Галлахер, 90), Мейну (Конса, 90), Райс, Тріпп'єр (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллінгем — Кейн (Уоткінс, 81)
Головний тренер: Гарет Саутгейт.
Попередження: Думфріс, Ван Дейк, Сімонс - Беллінгем, Сака, Тріпп'єр
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