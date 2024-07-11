Євро-2024: збірна Англії обіграла Нідерланди та вийшла у фінал

Футболісти збірної Англії після переможного м'яча. Фото: x.com/EURO2024

У другому півфіналі чемпіонату Європи-2024 Нідерланди зіграли з Англією. Матч у основний час завершився на користь команди Гарета Саутгейта.

Перемогу англійцям приніс на останній хвилині матчу Уоткінс, що вийшов на заміну, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Нідерланди — Англія

Нідерланди — Англія 1:2

Голи: Сімонс, 7 — Кейн, 18 (пен), Уоткінс, 90

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс (Броббі, 90), де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс (Зіркзе, 90), Рейнджерс — Маллен (Вегхорст, 46), Депай (Корнеліс Марія Веєрман, 35)

Головний тренер Рональд Куман.

Англія: Пікфорд — Уокер, Стоунз, Геї — Сака (Галлахер, 90), Мейну (Конса, 90), Райс, Тріпп'єр (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллінгем — Кейн (Уоткінс, 81)

Головний тренер: Гарет Саутгейт.

Попередження: Думфріс, Ван Дейк, Сімонс - Беллінгем, Сака, Тріпп'єр

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