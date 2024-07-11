Евро-2024: сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал

Футболисты сборной Англии после победного мяча. Фото: x.com/EURO2024

Во втором полуфинале чемпионата Европы-2024 Нидерланды сыграли с Англией. Матч в основное время завершился в пользу команды Гарета Саутгейта.

Победу англичанам принес на последней минуте матча вышедший на замену Уоткинс, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Нидерланды — Англия

Нидерланды — Англия 1:2

Голы: Симонс, 7 — Кейн, 18 (пен), Уоткинс, 90

Нидерланды: Вербрюгген — Думфрис (Бробби, 90), де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс (Зиркзе, 90), Рейнджерс — Маллен (Вегхорст, 46), Депай (Корнелис Мария Веерман, 35), Гакпо

Главный тренер: Рональд Куман.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Геи — Сака (Галлахер, 90), Мейну (Конса, 90), Райс, Триппьер (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллингем — Кейн (Уоткинс, 81)

Главный тренер: Гарет Саутгейт.

Предупреждения: Думфрис, Ван Дейк, Симонс — Беллингем, Сака, Триппьер

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