Евро-2024: сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал

Англия на последних минутах вырвала победу в матче с Нидерландами и вышла в финал Евро
Во втором полуфинале чемпионата Европы-2024 Нидерланды сыграли с Англией. Матч в основное время завершился в пользу команды Гарета Саутгейта.
Победу англичанам принес на последней минуте матча вышедший на замену Уоткинс, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч Нидерланды — Англия
Нидерланды — Англия 1:2
Голы: Симонс, 7 — Кейн, 18 (пен), Уоткинс, 90
Нидерланды: Вербрюгген — Думфрис (Бробби, 90), де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс (Зиркзе, 90), Рейнджерс — Маллен (Вегхорст, 46), Депай (Корнелис Мария Веерман, 35), Гакпо
Главный тренер: Рональд Куман.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Геи — Сака (Галлахер, 90), Мейну (Конса, 90), Райс, Триппьер (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллингем — Кейн (Уоткинс, 81)
Главный тренер: Гарет Саутгейт.
Предупреждения: Думфрис, Ван Дейк, Симонс — Беллингем, Сака, Триппьер
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