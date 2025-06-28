Манчестер Юнайтед хоче Луніна замість Онани, але Реал просить більше грошей

Арда Гюлер та Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український воротар Андрій Лунін вирішив залишитись в мадридському "Реалі". При цьому футболіст не має місця в стартовому складі та є клуб, який готовий дати йому хороші умови.

Про інтерес до Луніна повідомив портал Sportskeeda Football.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунін може змінити команду

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" продовжує розглядати 26-річного українця як потенційну заміну Андре Онані, який розчаровує з моменту переходу з "Інтера" у 2023 році.

Наразі "червоні дияволи" пропонували за Луніна 15 мільйонів євро, але "Реал" наполягає на сумі не менше 20 мільйонів євро.

Також інтерес до голкіпера проявляє мюнхенська "Баварія", яка хоче замінити Мануеля Нойєра.

У поточному сезоні Лунін провів 14 матчів за "Реал", пропустив 19 голів і шість разів залишив ворота "сухими".

Цього року Лунін продовжив контракт із "Реалом" до 2030 року, але він так і не отримав місця в стартовому складі.

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