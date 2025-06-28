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Головна Спорт Англійський клуб продовжує боротись за Луніна

Англійський клуб продовжує боротись за Луніна

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 23:59
Манчестер Юнайтед хоче Луніна замість Онани, але Реал просить більше грошей
Арда Гюлер та Андрій Лунін. Фото: Reuters
Ключові моменти Лунін може змінити команду

Український воротар Андрій Лунін вирішив залишитись в мадридському "Реалі". При цьому футболіст не має місця в стартовому складі та є клуб, який готовий дати йому хороші умови.

Про інтерес до Луніна повідомив портал Sportskeeda Football.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунін може змінити команду

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" продовжує розглядати 26-річного українця як потенційну заміну Андре Онані, який розчаровує з моменту переходу з "Інтера" у 2023 році.

Наразі "червоні дияволи" пропонували за Луніна 15 мільйонів євро, але "Реал" наполягає на сумі не менше 20 мільйонів євро.

Також інтерес до голкіпера проявляє мюнхенська "Баварія", яка хоче замінити Мануеля Нойєра.

У поточному сезоні Лунін провів 14 матчів за "Реал", пропустив 19 голів і шість разів залишив ворота "сухими".

Цього року Лунін продовжив контракт із "Реалом" до 2030 року, але він так і не отримав місця в стартовому складі.

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футбол Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Андрій Лунін українські легіонери (футбол) Офіс Трансформації
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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