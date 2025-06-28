Манчестер Юнайтед хочет Лунина вместо Онаны, но Реал просит больше денег

Арда Гюлер и Андрей Лунин. Фото: Reuters

Украинский вратарь Андрей Лунин решил остаться в мадридском "Реале". При этом футболист не имеет места в стартовом составе и есть клуб, который готов дать ему хорошие условия.

Об интересе к Лунину сообщил портал Sportskeeda Football.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунин может сменить команду

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" продолжает рассматривать 26-летнего украинца как потенциальную замену Андре Онана, который разочаровывает с момента перехода из "Интера" в 2023 году.

Сейчас "красные дьяволы" предлагали за Лунина 15 миллионов евро, но "Реал" настаивает на сумме не менее 20 миллионов евро.

Также интерес к голкиперу проявляет мюнхенская "Бавария", которая хочет заменить Мануэля Нойера.

В текущем сезоне Лунин провел 14 матчей за "Реал", пропустил 19 голов и шесть раз оставил ворота "сухими".

В этом году Лунин продлил контракт с "Реалом" до 2030 года, но он так и не получил места в стартовом составе.

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