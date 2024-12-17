Анрі назвав гравців, які могли б допомогти Манчестер Сіті

Тьєррі Анрі працює в студії. Фото: скриншот YouTube

Колишній форвард лондонського "Арсенала" Тьєррі Анрі вважає, що саме Хосеп Гвардіола винен у проблемах "Манчестер Сіті". Англійська команда зіткнулася із серйозною кризою цього сезону.

Анрі пояснив, якої помилки припустився Гвардіола, повідомляє Daily Mail.

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В останніх 12 іграх "Манчестер Сіті" зазнав восьми поразок. Це найгірший період у кар'єрі Хосепа Гвардіоли в англійському клубі. Він збігся з тим, що "містяни" стали забивати набагато менше голів. Тьєррі Анрі вважає, що у "Сіті" просто не залишилося результативних гравців.

Коул Палмер святкує гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Головна помилка Гвардіоли

На думку Тьєррі Анрі, "Манчестер Сіті" за останні роки позбавився декількох гравців, які зараз могли б допомогти команді. Йдеться про таких гравців, як Хуліан Альварес, Ріяд Марез та Коул Палмер, який минулого сезону був проданий у "Челсі" за 42,5 млн фунтів стерлінгів. Молодий футболіст збірної Англії став зіркою АПЛ та забив 36 голів, а також зробив 21 передачу у 63 матчах за "синіх".

Хосеп Гвардіола реагує на гру "Сіті". Фото: Reuters/Phil Noble

Ерлінг Голанн ділить із Мохамедом Салахом перше місце в рейтингу бомбардирів Прем'єр-ліги, кожен із них забив по 13 голів. Однак норвежець записав на свій рахунок 10 м'ячів у перших п'яти поєдинках і лише раз відзначився у п'яти останніх зустрічах.

Минулого сезону його міг підмінити Хуліан Альварес, який втомився сидіти на лаві запасних і минулого літа перейшов до мадридського "Атлетіко". У "Манчестер Сіті" не залишилося футболістів, які б могли допомогти команді в умовах кадрової кризи.

"Так, "Сіті" повернув Гюндогана, але це вже не той Ілкай, який забивав по 17 голів за сезон. Проблема результативності лежить в основі невдалої серії команди. Навряд чи заб'є понад 70 м'ячів за сезон", — заявив Анрі.

Раніше антирекордом "Манчестер Сіті" під керівництвом Хосепа Гвардіоли став сезон 2016/2017, у якому "міщани" забили 80 м'ячів. Очікувалося, що Жеремі Доку та Савіньо покращать атакувальну результативність "Сіті", проте вони, як і Джек Гріліш, не впливають на матчі "містян".

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