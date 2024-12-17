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Анри назвал причину проблем Гвардиолы в Манчестер Сити

17 декабря 2024 19:01
Станислав Костюк - Редактор
Анри назвал игроков, которые могли бы помочь Манчестер Сити
Тьерри Анри работает в студии. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Бывший форвард лондонского "Арсенала" Тьерри Анри считает, что именно Хосеп Гвардиола виноват в проблемах "Манчестер Сити". Английская команда столкнулась с серьезным кризисом в нынешнем сезоне. 

Анри объяснил, какую ошибку допустил Гвардиола, сообщает Daily Mail

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В последних 12 играх "Манчестер Сити" потерпел восемь поражений. Это худший период в карьере Хосепа Гвардиолы в английском клубе. Он совпал с тем, что "горожане" стали забивать намного меньше голов. Тьерри Анри считает, что у "Сити" просто не осталось результативных игроков. 

Коул Палмер
Коул Палмер празднует гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Главная ошибка Гвардиолы 

По мнению Тьерри Анри, "Манчестер Сити" за последние годы избавился от нескольких игроков, которые сейчас могли бы помочь команде. Речь идет о таких игроках, как Хулиан Альварес, Рияд Марез и Коул Палмер, который в прошлом сезоне был продан в "Челси" за 42,5 млн фунтов стерлингов. Молодой футболист сборной Англии стал звездой АПЛ и забил 36 голов, а также сделал 21 передачу в 63 матчах за "синих". 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола реагирует на игру "Сити". Фото: Reuters/Phil Noble

Эрлинг Холанн делит с Мохамедом Салахом первое место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги, каждый из них забил по 13 голов. Однако норвежец записал на свой счет 10 мячей в первых пяти поединках и лишь раз отличился в пяти последних встречах. 

В прошлом сезоне его мог подменить Хулиан Альварес, который устал сидеть на скамейке запасных и прошлым летом перешел в мадридский "Атлетико". У "Манчестер Сити" не осталось футболистов, которые могли бы помочь команде в условиях кадрового кризиса. 

"Да, "Сити" вернул Гюндогана, но это уже не тот Илкай, который забивал по 17 голов за сезон. Проблема результативности лежит в основе неудачной серии команды. Вряд ли она забьет больше 70 мячей за сезон", — заявил Анри. 

Ранее антирекордом "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы стал сезон 2016/2017, в котором "горожане" забили 80 мячей. Ожидалось, что Жереми Доку и Савиньо улучшат атакующую результативность "Сити", однако они, как и Джек Грилиш, не оказывают влияния на матчи "горожан". 

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спорт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Тьерри Анри Коул Палмер

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