Забарний дискваліфікований на 3 матчі АПЛ: апеляцію відхилено

АПЛ розглянула апеляцію Забарного — якою буде дискваліфікація
Англійський "Борнмут" подавав апеляцію на видалення українського центрального захисника Іллі Забарного в матчі АПЛ 26 туру з "Вулвергемптоном". "Вишні" хотіли, щоб українець отримав мінімальний строк дискваліфікації.
Портал Bournemouth Daily Echo повідомив про результати апеляції.
Скільки пропустить Забарний
Згідно з інформацією джерела, Англійська прем’єр-ліга відхилила апеляцію "Борнмута".
Забарний отримав від АПЛ три матчі дискваліфікації. Українець пропустить матчі проти "Брайтона" 25 лютого та з "Тоттенгемом" 9 березня в АПЛ. Також він не зіграє 1 березня з "Вулвергемптоном" в Кубку Англії.
Зазначимо, що червона картка стала першою для Забарного в АПЛ та третьою в кар’єрі. Раніше його двічі вилучали в чемпіонаті України.
Забарний цього сезону зіграв у 28 матчах, де не відзначався результативними діями.
Контракт 22-річного українця з "Борнмутом" діє до 30 червня 2029 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 38 млн євро.
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