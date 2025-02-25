Забарний дискваліфікований на 3 матчі АПЛ: апеляцію відхилено

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Англійський "Борнмут" подавав апеляцію на видалення українського центрального захисника Іллі Забарного в матчі АПЛ 26 туру з "Вулвергемптоном". "Вишні" хотіли, щоб українець отримав мінімальний строк дискваліфікації.

Портал Bournemouth Daily Echo повідомив про результати апеляції.

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Скільки пропустить Забарний

Згідно з інформацією джерела, Англійська прем’єр-ліга відхилила апеляцію "Борнмута".

Забарний отримав від АПЛ три матчі дискваліфікації. Українець пропустить матчі проти "Брайтона" 25 лютого та з "Тоттенгемом" 9 березня в АПЛ. Також він не зіграє 1 березня з "Вулвергемптоном" в Кубку Англії.

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Зазначимо, що червона картка стала першою для Забарного в АПЛ та третьою в кар’єрі. Раніше його двічі вилучали в чемпіонаті України.

Забарний цього сезону зіграв у 28 матчах, де не відзначався результативними діями.

Контракт 22-річного українця з "Борнмутом" діє до 30 червня 2029 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 38 млн євро.

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