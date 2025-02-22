Забарний вилучений у матчі Борнмута з Вулвергемптоном в АПЛ

Забарний отримав свою першу в АПЛ червону картку — відео
У рамках 26-го туру Англійської прем'єр-ліги "Борнмут" грає з "Вулвергемптоном". З перших хвилин на поле вийшов український центральний захисник Ілля Забарний.
У першому таймі українець був вилучений з поля, передає портал Новини.LIVE.
"Борнмут" залишився в меншості
На 29-й хвилині матчу Забарний пішов у підкат, але потім його нога за інерцією зіграла в суперника.
Оскільки це був прямий удар у ногу, то після ВАР українець отримав червону картку.
Для Забарного ця червона картка стала третьою в кар'єрі та першою в АПЛ. Раніше він був двічі вилучений з поля в матчах Української прем'єр-ліги.
Після червоної картки Забарний залишив команду в меншості і пропустить наступні дві гри — з "Борнмутом" в АПЛ і з "Вулвергемптоном" у Кубку Англії.
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