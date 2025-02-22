Забарный удален в матче Борнмута с Вулверхэмптоном в АПЛ

Забарный получил свою первую в АПЛ красную карточку — видео
В рамках 26-го тура Английской премьер-лиги "Борнмут" играет с "Вулверхэмптоном". С первых минут на поле вышел украинский центральный защитник Илья Забарный.
В первом тайме украинец был удален с поля, передает портал Новини.LIVE.
"Борнмут" остался в меньшинстве
На 29-й минуте матча Забарный пошел в подкат, но затем его нога по инерции сыграла в соперника.
Поскольку это был прямой удар в ногу, то после ВАР украинец получил красную карточку.
Для Забарного эта красная карточка стала третьей в карьере и первой в АПЛ. Ранее он был дважды удален с поля в матчах Украинской премьер-лиги.
После красной карточки Забарный оставил команду в меньшинстве и пропустит следующие две игры — с "Борнмутом" в АПЛ и с "Вулверхэмптоном" в Кубке Англии.
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