Забарный дисквалифицирован на 3 матча АПЛ: апелляция отклонена

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Английский "Борнмут" подавал апелляцию на удаление украинского центрального защитника Ильи Забарного в матче АПЛ 26 тура с "Вулверхэмптоном". "Вишни" хотели, чтобы украинец получил минимальный срок дисквалификации.

Портал Bournemouth Daily Echo сообщил о результатах апелляции.

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Сколько пропустит Забарный

Согласно информации источника, Английская премьер-лига отклонила апелляцию "Борнмута".

Забарный получил от АПЛ три матча дисквалификации. Украинец пропустит матчи против "Брайтона" 25 февраля и с "Тоттенхэмом" 9 марта в АПЛ. Также он не сыграет 1 марта с "Вулверхэмптоном" в Кубке Англии.

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Отметим, что красная карточка стала первой для Забарного в АПЛ и третьей в карьере. Ранее его дважды удаляли в чемпионате Украины.

Забарный в этом сезоне сыграл в 28 матчах, где не отличался результативными действиями.

Контракт 22-летнего украинца с "Борнмутом" действует до 30 июня 2029 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 38 млн евро.

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