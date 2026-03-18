Арбітр Балакін не отримав призначення на матч УПЛ після поліграфа

Арбітр Балакін не отримав призначення на матч УПЛ після поліграфа

Дата публікації: 18 березня 2026 17:01
Суддя Микола Балакін під час матчу чемпіонату України. Фото: УНІАН

Український футбольний арбітр Микола Балакін отримав нове призначення після резонансного скандалу в УПЛ. Суддя працюватиме на міжнародному матчі під егідою УЄФА. Йдеться про гру-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій між "Страсбургом" та "Рієкою".

Поєдинок заплановано на 19 березня, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

До бригади Миколи Балакіна увійшли також Олександр Беркут, Віктор Матяш, Віталій Романов та Дмитро Панчишин, а арбітром VAR призначено Дениса Шурмана. При цьому в 21-му турі чемпіонату України обидва судді не отримали призначень. Раніше вони вже пропустили один тур після гучного матчу УПЛ. Це рішення пов'язують з оцінкою їхньої роботи у грі "Полісся" з "Динамо".

Денис Шурман работает на матче Руха и Металлиста 24 августа 2022 года
Денис Шурман у матчі УПЛ. Фото: УНІАН

Скандал в УПЛ і перевірка арбітрів

Матч між житомирською та київською командами супроводжувався низкою спірних рішень, які викликали критику з боку клубу. Після гри арбітри опинилися в центрі уваги і були відсторонені від роботи в чемпіонаті. Пізніше з'явилася інформація про проходження перевірки, зокрема з використанням поліграфа. За її підсумками ознак упередженості або зовнішнього впливу виявлено не було.

Незважаючи на резонанс усередині України, УЄФА продовжує довіряти українським арбітрам на міжнародному рівні. Призначення на матч єврокубків підтверджує, що до роботи Балакіна та його бригади зберігається довіра за межами УПЛ. Водночас ситуація з їхнім поверненням до матчів внутрішнього чемпіонату залишається відкритою.

футбол УЄФА УПЛ Ліга Конференцій Микола Балакін Денис Шурман
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
